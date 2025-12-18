千葉ロッテマリーンズは本日18日、イオンモール幕張新都心1階グランドスクエアにて行われた、千葉西警察署主催「年末年始特別警戒取締り 出動式」に、球団公式マスコットのマーくんと、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」のMIKUさんが参加したことを発表した。

本イベントは、年末年始における市民の生活安全意識の向上を目的に千葉西警察署が企画。

「詐欺防止」「交通安全」「客引き防止」の3つのテーマについて講話が行われました。講話後には、マーくんとMIKUの号令のもと、警察車両による年末年始特別警戒パトロールの出動が行われた。

千葉県立検見川高校吹奏楽部「Kemisui」によるパフォーマンスも披露され、会場を大いに盛り上げた。

一日署長を務めたマーくんは、「今日は一日署長として参加させてもらいました。イベントを通して、地域のみんなや警察の人たちが日々、街の安全を守っていることを改めて実感したよ。

ボク自身も、交通ルールや防犯の大切さを学んだ一日だったよ。これからも千葉ロッテマリーンズの一員として、球場だけでなく地域に飛び出して、笑顔と一緒に“安全・安心”を届けていきたいな！」とコメント。

イベントに参加したM☆Splash!! MIKUさんも「マーくんと一緒にイベントに参加させていただき、年末年始の生活安全について、千葉西警察署のみなさまから大切なお話をたくさん伺うことができました。

年末年始を安全に過ごし、私自身も良いコンディションで2026年シーズンを迎えたいと思います！」と来年の抱負を語った。

