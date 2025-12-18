埼玉西武ライオンズは18日、ホルヘ・ゴンザレス投手、ロニー・オリバー投手と育成契約を結んだことを発表した。背番号はゴンザレスが「144」、オリバーが「145」に決まった。

ゴンザレス投手はドミニカ共和国出身の23歳。198cm・116kgの体格を持つ大型右腕だ。

ゴンザレス投手を球団を通じて「ライオンズでプレーし、選手として成長できる機会を得られたことを幸運に思っています。チームの中心選手として、勝利に貢献したいという強い思いを胸に、全力で取り組んでいきます」とコメント。

広池浩司球団本部長は、「大きな体格を生かし、常時150km/hを超えるストレートを豪快に投げ下ろすのが魅力の投手です。ストレートを軸に、スライダーやシンカーを織り交ぜて打者を抑え込むパワータイプで、現時点ではリリーフでの起用に適性があると考えています。今後、制球力がある程度安定してくれば、一軍の戦力となる可能性を十分に秘めています」と、潜在能力の高さに期待を寄せた。

21才のオリバー投手も、ドミニカ共和国出身。193cm・85kgと、こちらも恵まれた体格を持つ右腕だ。

オリバー投手は「私を迎え入れてくださったライオンズに心より感謝し、チームの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。謙虚な気持ちと献身的な姿勢を忘れず、日々懸命に努力を重ねながら、チームに貢献し、成長し続けていきたいです。この貴重な機会に感謝し、フィールドでは常に全力を尽くします」と球団を通じてコメント。

広池浩司球団本部長は、「MAX150km/hを超える伸びのあるストレートに、縦のカーブ、スライダー、チェンジアップを織り交ぜ、打者を抑えるタイプの投手です。コントロールは一定の水準にまとまっており、フォームのバランスも良いため、実戦経験を積むことで一軍の戦力となる可能性を秘めています。現時点では長いイニングを任せることも可能と見ていますが、起用法や適性についてはチーム合流後に見極めていきます」と、将来性の高さについて触れた。

