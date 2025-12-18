大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季レギュラーを掴みきれなかった選手がいる。今季がメジャー1年目だったキム・ヘソン内野手もその一人だが、本人以上にチームの起用法に問題があるという見方もされているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

キムは5月上旬にメジャー昇格を果たすと、同月は打率.366、翌月は打率.400と好成績を残した。しかし、7月下旬に左肩を痛め故障者リスト（IL）入りすると、復帰後は打撃不振に陥り出番を減らした。

同メディアは「ドジャースのキムに対する消極的な姿勢にファンは困惑している。スプリングトレーニングで苦戦したことを考えれば、5月初旬の昇格になったのは理解できる判断だった。しかし、その後もスタメンに名を連ねる機会は非常に限られており、ポストシーズンでは一度もスタメンがなかった」と指摘。

続けて、「キムは本職の二塁手に加え、中堅手や遊撃手もこなせる選手で、KBO時代には三塁や両翼の外野も経験している。ドジャースも、彼を獲得した時点で長打力のある打者ではないことは分かっていたはずだ。それでも、打順下位にミゲル・ロハスの代わりにキムを置くことで、打線が一巡した際に大谷翔平により多くの打点機会を与えていたのは事実だ。彼は71試合で打率.280、13盗塁を記録した選手だ。戦力ではない、などとは到底言えない」と主張している。

