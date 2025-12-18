FIFA（国際サッカー連盟）は17日、カタールの首都ドーハにて開催した理事会の中で、FIFAワールドカップ26の賞金額を決定した。

FIFAインターコンチネンタルカップ2025の開催に先立ち、ドーハで開催された今回の理事会では、来年に北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026の賞金および配分金が決定。総額は7億2700万ドル（約1133億円）となった。FIFAは歴代最高金額だと報告している。

賞金のみの総額は6億5500万ドル（約1021億円）に決定。FIFAワールドカップカタール2022の賞金総額は4億4000万ドル（約686億円）だったため、前回大会比でおよそ50％増加。こちらも歴代最高額となっている。

賞金総額の6億5500万ドルの配分は下記のとおり。

優勝：5000万ドル（約78億円）

準優勝：3300万ドル（約51億円）

3位：2900万ドル（約45億円）

4位：2700万ドル（約42億円）

5～8位：1900万ドル（約30億円）

9～16位：1500万ドル（約23億円）

17～32位：1100万ドル（約17億円）

33～48位：900万ドル（約14億円）

さらに、出場権を獲得した各チームには、準備費用として150万ドル（約2億円）が支給される。つまり、FIFAワールドカップ26に参加したチームの加盟協会は、少なくとも900万ドルの賞金と150万ドルの準備費用を合わせた1050万ドル（約16億円）の資金が保証される。

今回の決定受けて、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「FIFAワールドカップ26は世界のサッカー界への財政的貢献の観点から見ても、画期的な大会となるだろう」と語った。