吉本興業グループのFANYは12月22日、住信SBIネット銀行が提供するフルバンキングBaaSを活用した新たな金融サービス「FANY BANK(ファニーバンク)」の提供を開始する。

FANY BANK

FANY BANKは日本一"遊び心"のある銀行サービスを目指し、「楽しく貯める」「楽しく使う」「楽しく借りる」の3つのコンセプトにあわせ、下記の常設プログラムのほか、"遊び心"のあるさまざまなサービスを展開していく。

楽しく貯める

5万円以上の給与受取を12か月連続で実施した利用者を対象に、FANYオリジナルグッズや劇場チケットなど、FANYサービスを楽しめるカタログギフトをプレゼントする。

楽しく使う

口座開設者には、FANYサービス利用で特典がもらえる会員システム「FANY Rewards」(サービスの体験に応じてリワードが得られるプログラム)において120FUNを付与する。

また、FANY BANKのデビットカードを各FANYサービスで利用すると、利用金額2万円ごとに100円をキャッシュバックする。

さらに、クリスタルジム会員サイトで同デビットカードを利用し、月額利用累計金額が3,300円以上の場合は100円をキャッシュバックするほか、FANYクラウドファンディングで口座登録と新規プロジェクト開始を行った場合、支援金額の3%をキャッシュバックする。

楽しく借りる

FANY BANKで住宅ローンを借りると、よしもと芸人が新居のお手伝いを実施する。常設プログラムの詳細はWEBページで確認できる。

吉本興業所属芸人がデザインした個性的なデビットカード

吉本興業の芸人がデザインしたデビットカードを提供する。デザインはジミー大西、くっきー!、FANYスタンダードの3種類となる。

ジミー大西デザイン

「僕の考える銀行が出来上がるのをイメージして、建物が完成するまでの日々の気持ちがワクワクする感じを描きました」(ジミー大西)

「良きカードには心清き妖精が集います。カードを御持ちなられる皆々様方に小さじほどの誉なる幸が訪れますよう。ほふほふだよ♡」(くっきー!)

FANYスタンダードデザイン

よしもとコレカ プレゼントキャンペーン

同サービスの提供開始を記念し、期間中に口座開設を行った利用者全員に、この機会にしか入手できない「FANY BANK限定よしもとコレカ」をランダムで1枚進呈する。さらに、期間中に累計5,000円以上のデビットカード利用を行った場合、もう1枚プレゼントする。

起用芸人は、青木マッチョ、オダウエダ、金魚番長、紅しょうが、レインボーの5組9名。実施期間は2025年12月22日～2026年1月31日までとなる。

FANYスタンダードデザイン

FANY BANK限定よしもとコレカ

期間中にFANYオンラインチケットをFANY BANKのデビットカードで購入すると、3公演購入ごとに1,000円をキャッシュバックする(上限2,000円)。実施期間は2025年12月22日～2026年1月31日まで。