オリックス、”育成ドラ1内野手”が猛アピール中！ジャパンWLで圧巻の”強打…

オリックス・バファローズの今坂幸暉は17日、ジャパンウィンターリーグのエイサー対ロックス戦に、エイサーの「2番・遊撃」として先発出場。6回の打席で痛烈な当たりの2点タイムリー三塁打を放った。



エイサーが2－1とリードして迎えた6回裏。2死無走者からの猛攻で2点を追加したエイサーは、なおも2死一、二塁として打席には今坂が入った。



カウント2-1から、ナックルボールを得意とする相手投手の投球を振りぬくと、打球は痛烈な当たりで右中間を破り、ワンバウンドでフェンスに当たった。



2人の走者がホームに還り、バッターランナーの今坂も俊足を飛ばして一気に三塁へ到達。圧巻の強打と好走塁を披露した。



今坂は、2024年育成ドラフト1位で大阪学院大高から入団。育成ながら走攻守3拍子そろった逸材として高校時代から注目を集めており、早期の支配下登録を虎視眈々を狙っている。



オリックスの遊撃には、今季ゴールデングラブ賞を初受賞した紅林弘太郎が君臨し、若手にも2023年ドラフト1位の横山聖哉などライバルは多い。



高き壁が立ちはだかるが、走攻守に躍動している今ウィンターリーグの成果を来季存分に発揮し、首脳陣に存在をアピールしていきたい。











