フルミネンセは17日、ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァの契約解除を発表した。

今冬のフルミネンセ退団が囁かれていたT・シウヴァだが、2026年夏までとなっていた現行契約の解除をクラブが正式発表。「T・シウヴァが16日午後にカルロス・カスティーリョ・トレーニングセンターにてクラブとの契約を解除したことを発表する」と明かした上で、「昨年、サッカー界のレジェンドとして復帰したT・シルヴァはフルミネンセに献身と愛情という遺産を残した。彼の献身とプロ意識に感謝し、新たな場での成功を祈念する」とエールを送っている。

『ESPN』が報じたところによると、T・シウヴァが現役引退する可能性は低く、フリーエージェントで新天地を探す見込みとのこと。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、中東やメジャーリーグ・サッカー（MLS）挑戦が選択肢に挙がっているが、選手本人の優先事項は欧州復帰であると伝えている。

現在41歳のT・シルヴァはこれまでミラン、パリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーなどで活躍し、ブラジル代表としてのキャップ数は歴代5位の「113」を誇る。欧州で数々のタイトルを獲得した後、2024年夏に古巣フルミネンセ復帰を決断。今夏に行われたFIFAクラブワールドカップ2025ではキャプテンマークを巻いて5試合に出場し、チームのベスト4進出に貢献していた。

2022年を最後にブラジル代表から遠ざかっているT・シウヴァだが、開幕まで半年程となったFIFAワールドカップ26出場を諦めていない模様。果たして大ベテランの新天地はどこになるのだろうか。

