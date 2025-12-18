Aile The Shotaオーガナイズドイベント完遂、KeNN、 FLEUR 、XinU、IBUKIが出演

SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル”BMSG”に所属のAile The Shotaが、約半年ぶりの開催となるオーガナイズドイベント「Place of Mellow organized by Aile The Shota」を12月17日（水）に東京・Spotify O-WESTにて開催した。
本イベントはAile The Shotaがオーガナイザーとなり、新進気鋭のアーティストなど複数のアーティストが集うオムニバス形式のスペシャルなイベントとなっており、第4回目となる今回はKeNN、 FLEUR 、XinU、IBUKIが出演した。
各アーティストのステージに加え、IBUKIとは「LOVE WITH YOU」を、XinUとは「オモイオモワレ」と9月にリリースされた「Timing （feat. Aile The Shota）」をAile The Shotaと共に披露するなど、Place of Mellowならではのコラボが実現。
そしてAile The Shotaのステージでは今月リリースされた最新曲「ハナユキ」をはじめ、未発表曲などを含む計13曲を披露し、アンコールではAile The Shotaの楽曲「Foolish」、「愛のプラネット」をFLUER、KeNN、IBUKIと共に披露し、冬の夜にMellowを届け、およそ2時間半のイベントを締め括った。
オーガナイザーを務めたAile The Shotaは、2月18日（水）に2nd Album『REAL POP 2』のリリースを控えており、さらに3月からはアルバムを引っ提げ、全国11都市を回る「Aile The Shota Oneman TOUR 2026」の開催も決定している。
セットリスト
01. 脱兎 / KeNN
02. Silence / KeNN
03. Moonlight / KeNN
04. One in a million / KeNN
05. Crank Bugs / KeNN
06. RUST / KeNN
07. メマイ / KeNN
08. Opening / FLEUR
09. LoveSick / FLEUR
10. 99 chocolate / FLEUR
11. THE BOOM!!! （feat. ratiff & A.G.O） / FLEUR
12. CUE :） / FLEUR
13. Thinking About You / FLEUR
14. 11 / FLEUR
15. Good Night / FLEUR
16. DOWN / FLEUR
17. 19 Slide / FLEUR
18. Come Together / FLEUR
19. さよならシティライト / Aile The Shota
20. hungover / Aile The Shota
21. DEEP / Aile The Shota
22. Bubble / Aile The Shota
23. mindless / Aile The Shota
24. LOVE WITH YOU / IBUKI
25. Eternity / Aile The Shota
26. オモイオモワレ / XinU
27. Timing （feat. Aile The Shota） / XinU
28. りんごじゅーす / Aile The Shota
29. ハナユキ / Aile The Shota
＜アンコール＞
01. Foolish / Aile The Shota
02. 愛のプラネット / Aile The Shota
プレイリスト http://lnk.to/PlaceofMellow1217
＜ライブ情報＞
Aile The Shota Oneman Tour 2026
2026年3月20日（金・祝）鹿児島 CAPARVO HALL
2026年3月21日（土）福岡 DRUM LOGOS
2026年3月28日（土）埼玉 HEAVENS ROCK熊谷 VJ-1
2026年4月4日（土）新潟 新潟LOTS
2026年4月19日（日）岡山 YEBISU YA PRO
2026年4月25日（土）石川 金沢RED SUN
2026年4月29日（水・祝）大阪 BIGCAT
2026年5月8日（金）宮城 仙台Rensa
2026年5月9日（土）北海道 札幌 PENNY LANE24
2026年5月23日（土）愛知 THE BOTTOM LINE
2026年5月28日（木）東京 Zepp DiverCity （TOKYO）
e+最速先行受付中（受付期間:2025/12/15（月）18:00～2025/12/31（水）23:59） https://eplus.jp/sf/word/0000152237