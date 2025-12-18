走行中のテレビ視聴を実現するTV-KITがニューモデルに対応拡大中！｜データシステム｜

ドライブの“楽しみ”を広げるアイテム

家族や仲間とドライブ中、同乗者が退屈せずに楽しみながら移動できるアイテムとして注目したいのが、データシステムの「TV-KIT」。

これを取り付ければ、走行中でもカーナビやディスプレイオーディオに含まれる機能のひとつである“地デジ”の視聴が可能となる。同乗者にとっては気になる番組をリアルタイムで視聴できるため、移動時間がより有意義なものになる。

しかもカプラーオンで配線コネクターに割り込ませるだけの簡単接続で、車両配線を傷つける心配もない。また、カーナビ画面を表示して走行しているときに、目的地変更などをドライバーの代わりに操作を行え、スムーズな移動をサポートできるなど利便性が高まる仕様もある。

カーエレクトロニクス分野において多くの知見やノウハウを持つ同社だけに、レーンチェンジアシスト機能が作動中でも自車位置を正しく表示できるようにするなど、先進安全運転支援装置（ADAS）を含め、難解を極める車両統合システムなどに対しても独自のアプローチで積極的に適合を図るなど、最新モデルとの親和性も抜かりない。

2025年11月には、24年ぶりに復活したスペシャルティカー、プレリュードに適合するTV-KITと、ナビ操作も可能となるTV-NAVI KITを用意するなど、最新もしくは改良モデルに対して対応車種を拡大中だ。ぜひ最新の適合情報をチェックしてほしい。

Data System

TV-KIT

■プレリュードはTV-KITのHTV447とTV-NAVI KITのHTN-2106が対応

●TV-KIT

HTV447（切り替えタイプ）、HTA647（オートタイプ）

価格：各2万7280円

●TV-NAVI KIT

HTN-2106

価格：3万1680円

仕様や好みに合わせて選べる

TV-KITの機能のオン・オフを切り替えるための操作スイッチは、オリジナルデザインの小型スイッチ仕様のほか、純正風スイッチが付属するビルトインタイプ、ステアリングリモコンを活用するスマートタイプ、スイッチレスのオートタイプを用意。好みや車両の仕様によって選択可能だ

■ナビ操作もできるTV-NAVI KIT

プレリュード用のTV-KITはテレビ視聴と地図画面表示対応。ナビの操作もしたいという人にはTV-NAVI KITがお薦めだ

■詳しい適合情報はこちらでチェック！

https://www.datasystem.co.jp/tekigou/index.shtml#tv_sr

車種や装備により対応機能が異なる場合があるので、詳しくは最新の適合情報をチェックしてほしい

〈文＝ドライバーWeb編集部・兒嶋〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp