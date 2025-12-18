千葉ロッテマリーンズは18日、今季まで横浜DeNAベイスターズでプレーしたアンドレ・ジャクソン投手の入団が決まったことを発表した。

ジャクソンはアメリカ合衆国出身の29歳。2024年にDeNAに入団すると、来日1年目から先発ローテーションの一角としてチームを牽引。規定投球回に到達しチーム2位の8勝（7敗）、防御率2.90の好成績をマークした。

同年の福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも、第1戦と第5戦に先発。第1戦は敗戦投手となったが、第5戦は7回8奪三振無失点と完璧な投球で勝利投手となり、チームの日本一に大きく貢献した。

来日2年目の今季も25試合に登板。チーム2位の10勝（7敗）、防御率2.33と成績を更に上げていたが、今オフ保留選手名簿から外れ、12月2日に自由契約選手公示されていた。

抜群のスタミナを有し、試合を作る能力に優れたジャクソンの加入は、今季の先発陣に2桁勝利投手がいないロッテにとって大きな戦力となるだろう。優れたフィールディング能力も、ZOZOマリンスタジアムでの戦いにマッチしそうだ。

選手入団にあたってのコメントは以下の通り

【アンドレ・ジャクソン投手 コメント】

「私と家族にとって日本で過ごせる日々は、大きな恵みとなっています。これから千葉で始まる新たな一章をとても楽しみにしています。リーグ優勝、そして日本一を勝ち取るために全力で貢献したいです。チームメイトやファンの皆さんとの絆を築いていけることにワクワクしています。Let’s go Marines！」

【サブロー監督 コメント】

「日本では今年までの2年間で293イニング以上、投げるなど実績十分で年間を通してローテーションを支えるピッチャーとして期待をしています。空振りがとれる威力のあるストレートと多彩な変化球が武器でチェンジアップは変化も非常に大きく、さらにマリンの風を味方につければ、打たれることはなかなかないと思っています。ローテーションの軸となるような先発投手の獲得を目指していた中で、本当に頼もしい選手が加わってくれたと思っています」

