今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する27歳の今井達也投手の移籍先が、ニューヨーク・ヤンキースになるかもしれない。あらゆるニーズを満たしており、両者にとって最善の選択になり得ると、米メディア『ヘビー』が報じている。

移籍先の最終候補に挙がっているのは、ヤンキースとシカゴ・カブスの2チームだ。

[sp_ad]

特にカブスには鈴木誠也外野手、今永昇太投手が在籍しているため、チームに溶け込みやすいだろう。

それでも米ポッドキャスト番組『ファウル・テリトリー』に出演した元MLB選手のトッド・フレイジャーは「今井にとっては、（ヤンキースが）最良の選択だと思う。

ヤンキースにこの投手が加わるのは理想的だ。

今井は本当に素晴らしい投手で、長い間注目を浴びてきた存在だし、何が求められるかも分かっている。

どちらの球団も彼が完璧にフィットできる可能性があるチームだが、今のヤンキースは先発投手を強く必要としている。

それは彼にとっても、チームにとってもプラスになる。

結論は、そう遠くないうちに出るだろう」との見解を示した。

また、同番組の共同司会者で元MLB選手のエリック・クラッツも「ヤンキースが今井を獲得しにいく姿をぜひ見たい。

そうすれば、カルロス・ロドンやゲリット・コールが復帰するまでの4〜5月をしっかり支えられるし、彼らが戻ってきた後も、何か起きるかもしれないよ。

例えばコールを見ても分かるように、復帰した投手がシーズンを通して万全の状態を保てないケースは多い。

ポストシーズンでは本来の力を発揮できるかもしれないが、今井を獲得することで、ルイス・ヒルのような投手を余剰戦力として動かし、ツインズからバイロン・バクストンを引き抜く材料にできる可能性もある」と述べた。

【関連記事】

【了】