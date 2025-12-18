偽名や整形を重ねて逃亡を続けた女性…この役を演じ、高橋惠子が思ったこと

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(毎週土曜23:40 ～24:35)最終話に出演する高橋惠子のコメントが公開された。

黒沢真知子(高橋惠子)が“わたしの秘密”を告白

クリスマスの夜、ベルサイユでは常連客を集めてパーティーが開かれていた。カラオケ大会でトリを務めたのは、黒沢真知子(高橋惠子)。「昔の名前で出ています」を熱唱すると“わたしの秘密”を告白する。

ホントの名前は久留辺蘭子。35年前に夫とその愛人を殺害した容疑で指名手配されていて、整形手術で顔を変え逃げ続けているという。余命幾ばくもなく、自首しようと決意を固めている蘭子に対して、まりえ(宮崎美子)は“魔法のワイン”をすすめる。

蘭子が会いたいと願ったのは、自分をずっと追い続けていた刑事で、3年前に病気で亡くなった岩上平造(大地康雄)。ワインの力を借りて向かい合う蘭子と平造。初めて言葉を交わした2人だったが…。

高橋惠子コメント

――偽名や整形手術を重ねて逃亡するという設定は、実際の事件を彷彿させますが、久留辺蘭子を演じていかがでしたか。

犯人役はあまり経験がなかったのですが、台本がとても面白く是非やりたいと思いました。誰でも一つ間違えば、蘭子のように罪を犯してしまう可能性はあると思うんです。借金を背負わされたりして、思い描いて いた夢が打ち砕かれて、思わず凶行に走ってしまう…。自首をせずに逃げ続けていた理由は想像しないと分かりませんが、悔しさがあったのかもしれないし、「私だって、もっと違う人生を生きてみたい」と思ったのかもしれない。だから顔も名前も変えて逃げ続けて、警察が迫ってきたらその土地を離れなければいけないわけです。その繰り返しですから、きちんとした人間関係なんて築けないですよね。自分を理解しているのは平造だけだと感じたのではないか…。そんな風に思いながら演じました。

―― 「介護スナック」は、どう思いましたか?

人生に限らず、最後は大事だと思うんです。最後をどのように過ごしてどんな気持ちで旅立つのかで、次の行き先も変わるのではないでしょうか。年を取ったからといって閉じこもらず、同世代の人たちと楽しい時間を過ごせる介護スナックは、とてもいいなと思います。魔法のワインがあれば言うことないんですけどね(笑)。これからこういう場所がどんどん増えるといいなと思います。

―― 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。

蘭子と平造のシーンはもちろん見ていただきたいのですが、罪を償おうとする蘭子を見た大輝(杢代和人)の変化にも注目してほしいですね。二人とも、意図せず罪を犯してしまったわけですから、大輝がどんな最後を選ぶのかを見ていただければと思います。このドラマを見た年配の方々が、介護スナックみたいな場所で生き生きと過ごしてほしいなと思います。「自分は老けた」なんて思わず、お互いにいつまでも自分らしく生きていきましょう、とお伝えしたいです。

