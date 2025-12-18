金運を上げるために掃除でやるといいことを3つ紹介します。

◆水や水滴はしっかりふき取る

金運アップの肝となるのが水回りです。そのため、水回りを中心に掃除をしている人は多いのではないでしょうか？ この行動、正解です！

とはいえ、どのように掃除をするのかによって、せっかく呼び込んだ運を逃してしまうことになりかねないのです。

水回りにはキッチン、トイレ、バスルームや洗面所があります。いずれも水がある場所ですので、掃除をしてキレイになったらそのままの状態になっていることはありませんか？

特に、キッチンのシンクやバスルームの床、浴槽、洗面台のボウルを掃除した後は、水や水滴をそのままにせず、しっかりと拭き取ることが大切です。

水回りは一度使えば水がつくからと、そのままにしてしまう人が多いのですが、それでは掃除は終わっていません。掃除が終わった区切りとして、必ず水や水滴をふき取るようにしてください。

◆見落としがちな玄関のタタキに注目する

玄関は私たちが出入りするだけでなく、運や運気も出入りすると言われています。そのため、キレイを保ち、運や運気が訪れたいと思うような空間を作ることが大切です。

玄関に余計な靴を出さず、傘やゴルフクラブなどもしっかりと棚に収納している、という人も多いのではないでしょうか。

ただ、もう1つ気を付けてほしいのがタタキの部分です。

タタキは外と内をつなぐスペースですが、外からの泥や雨水によって、気づかないうちに汚れてしまうことがあります。玄関に入る前に、泥や雨水をしっかりと払い、汚れを持ち込まないようにすることで、快適な空間を保ちましょう。

実は靴についた汚れは泥や雨水だけでなく、よくない運気も一緒に家の中に持ち込んでしまっていることがあります。注意しましょう。

◆捨てるモノはできるだけ早く処分する

期限切れの食品や壊れたモノや不燃物など、家庭内でも捨てなければならないモノは意外とあります。

自治体によりますが食品などなら、いわゆるゴミの日に処分すればOKです。ただし壊れたモノや不燃物の場合、有料回収になったり、限られた日のみの回収になったりすることがほとんどです。そのため、捨てたいと思っていても、なかなか回収日が来ずにいつまでも手元に残っていることはありませんか？

使えないモノや壊れているモノは運気を下げてしまいます。せっかく掃除をして不要と決めたのであれば、できるだけ早く処分することが大切です。

とはいえ、自分の都合のよい日時に回収日があるわけではありません。そのような場合は、普段使っているモノとは区別してベランダなどにまとめておき、回収日まで保管することを心がけましょう。

いずれも難しいことは1つもありません。すぐに取り組んでくださいね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）