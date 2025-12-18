「まだ分からない」ドジャース、新戦力の今後は不透明！？　米メディア「…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、前アトランタ・ブレーブスのマイク・シアニ外野手を獲得した。懸念の外野陣に一人新戦力が加わったが、来季どのように起用されるのかついてはまだ不透明な状況のようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

同メディアは「シアニは2022年から2025年にかけて、シンシナティ・レッズとセントルイス・カージナルスでメジャー通算160試合に出場。通算打撃成績は打率.221、出塁率.277、長打率.270、wRC＋58にとどまっている。しかし、守備面ではリーグ屈指の評価を受けている選手の一人だ」と同選手の特徴を紹介。

その上で、「シアニのブレーブス在籍期間は短かった。レッズとカージナルスで6シーズンを過ごした後、今年11月にウェイバー公示を経て獲得されたのである。ドジャースが彼をどのように評価しているのか、ベンチ枠を争う存在として見るのか、マイナーの層を厚くする目的なのか、あるいは将来的な大型補強に向けた40人枠の一時的な確保に過ぎないのかは、現時点ではまだ分からない」と記している。

評価としては守備型といえそうなシアニだが、球団は今後どのように起用法を見極めていくのだろうか。

