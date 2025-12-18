元プロ野球選手で野球解説者の高橋尚成氏(高ははしごだか)が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で11日に公開された動画に出演。巨人・坂本勇人と丸佳浩の大幅減俸に思うことを語った。

坂本勇人

坂本勇人が2億円、丸佳浩が1億2千万円の減俸

スタッフが「巨人は今年厳しい査定になってきております。丸選手が1億2千万円の減俸、巨人の顔とも言える坂本選手が2億円の減俸ということで」と水を向けると、高橋氏は「厳しいね」とポツリ。

続けて、高橋氏は「でも、優勝できなかったっていうのも(ある)。ジャイアンツって優勝しないと厳しい目を向けられるし、ちょうど丸、坂本ってベテランで、全盛期はちょっと過ぎちゃってる状態だから、これは仕方ないかなっていうのはあるよね」と率直な思いを語った。

また、スタッフが「お金云々というよりも減俸になるということは、自分の立場に対しての危機感が出てくる?」と尋ねると、高橋氏は「それはあると思います」とうなずき、「徐々に減っていくと、そろそろかなというのを自分で感じている時期だと思う。特にベテランになればなるほど」と説明。

さらに、「成績によってボンと下がっちゃったっていうのもあると思うんですけど、自分の立場的に居場所がなくなってくるから引退しようと思っちゃうときもあるんで」と続けつつ、「でも、勇人も丸もそこまで老け込むような歳でもないような。3000本打ってほしいなとずっと思ってたんだけどな」と話していた。