岡山県三大河川の「吉井川」が流れ、豊かな自然環境に恵まれている備前市(びぜんし)は、温暖な気候と自然災害の少なさを兼ねているまち。個性あふれる3つのエリアに分かれているのが特徴です。

今回は、現存する世界最古の庶民のための公立学校跡である「特別史跡旧閑谷学校」と、ふるさと納税返礼品をご紹介します。

「日本遺産第一号」に認定! 「特別史跡旧閑谷学校」について

特別史跡旧閑谷学校

・岡山県備前市閑谷784

・アクセス：【車】和気IC／備前IC

【公共交通機関】山陽本線「吉永駅」・播州赤穗線「伊里駅」から備前市営バス

江戸時代前期の寛文10年(1670年)に岡山藩主池田光政によって創建された、現存する世界最古の庶民のための公立学校「閑谷学校」。開校以来、講堂の床に正座して論語を学ぶ姿は旧閑谷学校の伝統なのだそう。

学ぶ心・礼節を重んじた近世の教育が近代化の原動力となり、現代にも受け継がれていることが認められ、平成27年(2015年)4月には「近世日本の教育遺産群」として特別史跡旧弘道館、史跡足利学校跡、史跡咸宜園(かんぎえん)跡などとともに最初の日本遺産に認定されました。

息をのむほど美しい講堂は、創建当時の「茅葺き」から改築され、堅牢な「備前焼瓦」に葺き替えられました。そのほか閑谷神社、聖廟(せいびょう)をはじめ、ほとんどの建造物が国指定重要文化財となっており、歴史的価値の高い建造物群は圧巻です。

また、孔子の徳を偲ぶ「釈菜(せきさい)」や学校開きの意味を持つ「読初(よみはじめ)の儀」などの伝統行事をはじめ、さまざまなイベントが開催されているのも特徴。

春のお花見や、秋の美しく色づいた紅葉のライトアップといった季節の行事や、地元の特産品が集まる閑谷マルシェなど、一年を通して多彩な催しを楽しむことができます。

備前市のふるさと納税返礼品について

閑谷学校350年の歴史と、米作りに携わった人々の思いがこもった“備前生まれ、備前育ち”のお酒、特別史跡旧閑谷学校の屋根瓦にも使用されている備前焼の返礼品を紹介します。

純米吟醸「備前井田」限定品(720ml×1本)

・提供事業者：(一社)備前観光協会

・岡山県備前市日生町寒河2570-31

・内容量：日本遺産井田跡 井田米 純米吟醸「備前井田」(720ml)×1本、日本遺産「旧閑谷学校」一筆箋(縦18.0×横8.0・モノクロ20枚入)×1袋

・寄附金額：7,000円

「旧閑谷学校」とともに関連遺産として認定された学校田である「井田跡(せいでんあと)」で作られたお米を原料としたお酒です。甘口でフルーティーな味わいを楽しめます。

備前焼 ぐい呑・ポーチ(岡山県産デニム・真田紐使用)セット

・提供事業者：備前商工会議所女性会

・岡山県備前市東片上230

・内容量：備前焼ぐい呑(直径約6cm×高さ約5.5cm)×1個、ポーチ(奥行約8cm×横約8.5cm×高さ約11.5cm)×1個

・寄附金額：8,000円

備前焼のぐい呑とポーチのセットです。デニムの端切れと真田紐を使ってデザインされた「ぐい呑ポーチ」はぐい呑が割れないように中綿が入っているので、いつでもぐい呑を持ち歩けるだけでなく、使えば使うほど手に馴染み、味が出て、お気に入りの逸品に仕上がるそうです。

今回は岡山県備前市の観光スポット「特別史跡旧閑谷学校」と、返礼品を紹介しました。「日本遺産第一号」に認定された、日本で初めての“庶民のための学校”です。校門から閑谷神社、講堂、石塀まで、ほとんどの建物が国指定重要文化財となっており、歴史を深く感じることができます。お土産は、孔子ゆかりの品々が揃っており、職員さんの手作りのしおりもあります。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者