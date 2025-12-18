FIFAインターコンチネンタルカップ2025・決勝が17日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とフラメンゴ（ブラジル）が対戦した。

『FIFAクラブワールドカップ』が32チーム参加で4年に1度の開催へと変更されたことに伴い、2024年から新たに毎年クラブ世界一を決めるため設立された『FIFAインターコンチネンタルカップ』。各大陸王者の6チームが参加する今大会は第2回目を迎え、2回戦から登場したフラメンゴが決勝に駒を進めた。昨季のチャンピオンズリーグ王者であるPSGはファイナルの舞台で大会初登場。2代目王者の座をかけた戦いがカタールの地でキックオフを迎えた。

試合は38分にPSGがスコアを動かす。最終ラインを交えたビルドアップで前進し、中盤左サイドでポゼッション。ピッチ中央のセニー・マユルにボールが渡ると、密集を裏返すように右サイドへと一気に展開する。走り込んできたデジレ・ドゥエがボックス右角からダイレクトでアーリークロスを入れ、GKが触れたボールが大外に流れる。最後はフヴィチャ・クヴァラツヘリアがダイレクトで押し込み、PSGが先制した。

対するフラメンゴも、62分にゲームを振り出しへと戻す。PSGが自陣右サイド深くでスローインを獲得したものの、前から人数をかけたフラメンゴがボールを奪取。こぼれ球がペナルティエリア内のジョルジアン・デ・アラスカエタに繋がり、マルキーニョスとの交錯で転倒する。主審は一度プレーを流したが、オンフィールドレビューにより判定がPKに変更。キッカーを務めたジョルジーニョがキックを沈め、南米王者が同点に追いついた。

その後は互いに得点を奪えず90分間が終了。延長戦でも決着はつかずに勝負はPK戦へと突入する。両者1人目が成功したなか、フラメンゴは以降の4人が連続して失敗。PSGはヴィティーニャとヌーノ・メンデスが決め切り、2－1でPK戦を制した。なお、PSGのGKマトヴェイ・サフォノフは5本中4本をストップする大活躍となった。

【スコア】

パリ・サンジェルマン 1－1（PK：2－1） フラメンゴ

【得点者】

1－0 38分 フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）

1－1 62分 ジョルジーニョ（PK／フラメンゴ）