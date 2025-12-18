フジテレビ系ドラマ『小さい頃は、神様がいて』(毎週木曜22:00～)に出演する北村有起哉、仲間由紀恵、小野花梨、石井杏奈、小瀧望、近藤華、阿川佐和子、草刈正雄がこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、きょう18日に放送される。

コメント全文は、以下の通り。

北村有起哉

「渉は泣き虫な役で、本当にたくさん泣きました。未体験の感覚で、前代未聞の経験でした。特にこの２～３週間（撮影の終盤）は、スタッフの皆さんが準備に大変な思いをされたと思います。そんな中でも、リラックスした楽しいお芝居の場を作ってくださり、本当に毎日が楽しかったです！キャストの皆さんの素晴らしさもあって、岡田さんの脚本の世界そのままで、悪い人が出てこない。みんなが優しく、譲り合い、ちゃんと出るところは出て…。自然にチームとしてまとまっていたので、最初から“これはいい座組になるぞ”と感じていました。（涙を浮かべながら言葉を詰まらせ）慎一さんのセリフをお借りすると、このひとときは僕にとって“尊いひととき”でした。10年後、20年後にまた偶然会った時、きっとこの作品・チームのことをすぐに思い出すと思います。“あの時、大変だったよね～。今でも信じられない。でもよくやったよね！”って。時間がたてばたつほど、思い出は鮮明に残り、素晴らしい記憶として残る…そんな現場だったと思います。本当にありがとうございました！お疲れさまでした！」

小野花梨

「ありがとうございました。本当にお世話になりました。奈央はずっと明るくて、ハッピー担当として演じさせていただきましたが、もし自分の感情とのギャップがあったら、きっとしんどかったと思います。でも、スタッフの皆さまと、（周囲を見渡しながら笑みをこぼし）こんなにも愛にあふれたキャストの皆さまと一緒にいられたおかげで、奈央との感情のギャップはほとんど感じることなく、ずっと楽しく演じることができました。本当に皆さまのおかげです。またお会いできるように頑張りますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました！」

石井杏奈

「本当に３カ月間、お疲れさまでした！この作品は夫婦愛、家族愛、そしてパートナー愛がテーマでしたが、現場自体がとても愛にあふれていました。志保が“たそがれステイツ”のメンバーをどんどん好きになり、家族になっていくように、私も皆さんのことをどんどん好きになり、まるで家族みたいな感覚で、現場に来るのが楽しみでした。そして、（隣にいる小野を見ながら）花梨とパートナーとして…。わぁ、泣きそう…（目に涙を浮かべながら）。10年越しにこうしてパートナー役で共演できて、空き時間もずっと一緒に過ごし、本当に奈央と志保のように、いろいろ話したり、お互いを思いやったり、励まし合ったりしながら“頑張ろう”って手をつないで、前に進もうとしたり…。奈央志保のような関係になれて、本当にうれしかったです。ありがとうございました！」

小瀧望

「お疲れさまでした。ありがとうございました！天使のようないい息子役ということで、少し緊張感のある３カ月でしたが、このドラマに参加できて、本当に良かったです。そして、この家族に出会えて、本当に幸せでした。放送を毎週楽しみにしていて、終わってしまうのがさみしいですが、また皆さんとどこかでご一緒できるように頑張りますので、その際はどうぞよろしくお願いします。本当にお疲れさまでした！」

近藤華

「約３カ月間、ありがとうございました！毎日何かしらに爆笑していて、現場に来るのが本当に楽しみでした。またいつかご一緒できる機会があれば、ぜひよろしくお願いします！本当にありがとうございました！」

阿川佐和子

「皆さま、お疲れさまでございました。大変な撮影の中で、皆さんがピリピリ・キリキリせず、この大人数の現場で笑いが絶えなかったことが、本当に素晴らしいと思いました。監督をはじめ、超優秀なカメラマンやスタッフの皆さんも、なんて素晴らしい方々なんだろうと感じました。私は普段、個人プレーで仕事をしているので、このチームプレーでの仕事は、ある意味とても新鮮で楽しかったです。体力的にはつらかったものの、それでも毎日ここに来るのが楽しみでした。そして…（草刈正雄を見て）慎ちゃんとも手をつなぐことができました！支えていただいて、本当に幸せな72歳でした（笑）。本当にありがとうございました！」

草刈正雄

「個性的な俳優さんたちとご一緒できて、とても幸せでした。そして、現場に行くと、必ずスタッフさんがカメラの前で大笑いしているのを見て、それがとても心地よかったです。あの雰囲気がすごく助けになりました。本当に皆さん、ありがとうございました！」

仲間由紀恵

「皆さま、お疲れさまでした。ありがとうございました！まだ撮影が終わったばかりで、実感が湧かず、まだ何か残っているんじゃないかという気持ちもあります（笑）。個人的には、これまでの現場の中でもナンバー１くらい大変だったなと思います。こんなにも（セリフ量の多い）台本を待ちわびた現場はなかったと思います。上がってくる台本に書かれているセリフを覚えるのが本当に楽しくて、“こんな会話ができるんだ！”というワクワク感がありました。現場に来るのが毎日楽しみで、こんなに笑いが絶えない現場は今まであったかな？と思うくらい、本当に楽しい時間を過ごせました。それもこれも、スタッフの皆さまとキャストの皆さまの想いがあったからこそだと思います。本当に幸せな時間でした。ありがとうございました！」