阿部慎之助体制3年目を迎える来季は、読売ジャイアンツ打線の中心を担ってきた岡本和真のMLB挑戦により、戦力に大きな変化をもたらす。そのため、若き才能たちとベテランの底力が試される重要な一年となるだろう。そこで今回は、主砲不在の巨人で奮起が求められる野手たちを紹介する。（文・シモ）［1/6ページ］

坂本勇人

[caption id="attachment_221621" align="alignnone" width="530"] 読売ジャイアンツの坂本勇人（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／86kg

・生年月日：1988年12月14日

・経歴：光星学院高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目（巨人）

来季プロ20年目のレジェンド・坂本勇人にはもう一花咲かせてもらいたい。

今季はオープン戦で打率.115と絶不調の中、「6番・三塁」で開幕スタメンを果たしたが、まさかの11打席連続無安打。

打率.129と本来の調子が戻らないまま、4月15日に二軍落ちとなり無期限調整に入った。

調整期間を経て5月7日に一軍復帰するも、調子が上がらず同12日に二軍再調整。6月10日に再度一軍登録されるまで、約1カ月を要するなど苦しんだ。

そんな中、同10日のソフトバンク戦で「7番・三塁」で復帰した坂本は、0-1の4回表に同点の適時二塁打を放つなどマルチ安打を記録。6月の月間打率は.275（40打数11安打）となり、上昇の兆しを見せた。

しかし、その後も本来の調子は戻らず、7月17日の試合以降は代打起用が中心に。

今季は62試合の出場で、打率.208、3本塁打、22打点で、打率・本塁打共に過去最低の成績に終わった。

来季チーム最年長となる、通算2447安打の読売ジャイアンツのレジェンド坂本。通算2500安打まで、残り53本と記録にも迫っている。

来季は、代打の切り札としてではなく、スタメンを勝ち取ってチームに貢献してもらいたい。

球場の雰囲気を変える”千両役者坂本”の力は、巨人にまだまだ必要だ。

