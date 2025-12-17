大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、テオスカー・ヘルナンデス外野手に不安定な守備が目立った。来季はリベンジを果たしたいシーズンとなるが、今オフのトレード獲得を狙っている球団があるという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

獲得を狙う球団とされているのは、今季アメリカンリーグ3位だったカンザスシティ・ロイヤルズ。今オフはレーン・トーマス外野手（クリーブランド・ガーディアンズFA）やアイザック・コリンズ外野手（ミルウォーキー・ブルワーズ）など、既に外野に複数名を加えている。

[sp_ad]

ただ、同メディアは「先週、トーマスとコリンズの補強が報じられる前に、ロイヤルズはテオスカーのトレードの可能性について、ドジャースと接触していたことが確認された。ドジャースが何を求めるのかは完全には明らかではないが、ロイヤルズは打撃のインパクトを求めるため、冬の間もロサンゼルスと交渉を続けるだろう」と指摘。

続けて、「トーマスとコリンズには失礼かもしれないが、ロイヤルズは来季に向けて、まだ真のインパクトを残す打者を獲得できていない。テオスカーはカンザスシティの地区優勝争いを覆す力を持つ選手であり、しかもそれほど高額な移籍金にはならないだろう」と記している。

【関連記事】

【了】