今季はレギュラーシーズン3位に終わり、悔しい1年を過ごした読売ジャイアンツ。泉口友汰など新星の活躍が見られた一方、実績のある選手が苦しむ1年でもあった。阿部慎之助体制3年目となる来季は、ベテラン選手の復権が望まれている。今回は、来季は厳しい立場となり得る巨人のベテラン選手を取り上げたい。［1/6ページ］

田中将大

・投打：右投右打

・経歴：駒大苫小牧高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目

今季成績：10試合登板、3勝4敗、防御率5.00

今季、節目の日米通算200勝を達成した読売ジャイアンツの田中将大だが、シーズン全体としての成績は決して満足できるものではなかった。

駒大苫小牧高から2006年高校生ドラフト1巡目で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。プロ1年目から28試合に登板し11勝7敗、防御率3.82と才能を発揮した。

その後も楽天先発陣を牽引し、2011年には最多勝、最優秀防御率のタイトルを獲得。2013年は24勝0敗という前人未到の成績を残した。

同年は東北に日本一の歓喜をもたらし、2014年からMLBに挑戦。ニューヨーク・ヤンキースでプレーしたのち、楽天に復帰した。

復帰1年目は防御率3.01の成績ながら、4勝9敗と負け越し。翌年以降も貯金を作ることができず、昨季はわずか1試合の登板。自ら自由契約を選択し、巨人へ加入した。

今季序盤は苦しみながらも、シーズン終盤に日米通算200勝を達成。しかし、最終的には3勝4敗、防御率5.00の成績だった。

移籍2年目となる2026年はさらに勝ち星を伸ばし、現役選手が少なくなってきた88年世代を牽引することは出来るだろうか。

坂本勇人

読売ジャイアンツの坂本勇人（写真：産経新聞社）

・投打：右投右打

・経歴：光星学院高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目

今季成績：62試合出場、打率.208、3本塁打、22打点

今季は例年になく苦しいシーズンを過ごした坂本勇人。年俸が大幅減となっただけに、来季の巻き返しが求められている。

光星学院高（現：八戸学院光星高）から2006年高校生ドラフト1巡目で読売ジャイアンツに入団。二岡智宏が負傷した影響もあり高卒2年目にして早くも全試合に125出場。

その後は年々成長を重ね、2009年に打率3割到達（.306）、2010年に31本塁打をマークするなど、大きな存在感を発揮。

2016年には137試合の出場で打率.344、出塁率.433をマークし自身初の首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得。球界屈指のショートとして華麗な活躍を見せた。

2018年にはキャリアハイの打率.345、2019年に自己最高の40本塁打を記録する働きを見せていたが、2022年は故障の影響で15年ぶりに規定打席到達を逃してしまった。

その後も故障の影響、門脇誠や泉口友汰など若手の台頭もあり、出場機会が減少。2023年は復活の兆しを見せるも、今季は開幕から大不振。最終的に打率.208で終えた。

プロ20年目を迎える来季からは、長野久義の引退により巨人の最年長選手に。成績面以外でもチームを牽引する役割が求められるだろう。

丸佳浩

・投打：右投左打

・経歴：千葉経大付高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト3巡目

今季成績：90試合出場、打率.267、6本塁打、26打点

プロ通算2000本安打の達成を期待される丸佳浩も、来季は厳しい立場となり得る選手の1人だ。

千葉経大付高を卒業後、2007年高校生ドラフト3巡目広島東洋カープに入団。高卒4年目となる2011年に131試合に出場し、レギュラーの座を獲得した。

その後は毎年のように高い出塁率、さらにはパンチ力で活躍。田中広輔、菊池涼介らと強力な上位打線を形成し、2016年からのリーグ3連覇に大きく貢献。

2018年は125試合の出場で打率.306、39本塁打、97打点、出塁率.468の好成績を収め、2年連続のシーズンMVP、自身初の最高出塁率のタイトルに輝いた。

同年オフにFA権を行使し、読売ジャイアンツに移籍。大型契約を結び、巨人の一員としても確かなパフォーマンスを見せていた。

しかし、怪我の影響で開幕一軍入りを逃した今季、レギュラー定着後最少となる90試合の出場となり規定打席到達に届かず。2012年以来の1桁本塁打(6本)に終わった。

本来のバッティングを発揮できれば、巨人のリーグ優勝も見えてくるだけに、来季は万全を期して臨みたい。

小林誠司

・投打：右投右打

・経歴：広陵高 - 同志社大 - 日本生命

・ドラフト：2013年ドラフト1位

今季成績：14試合出場、打率. 143、0本塁打、1打点

激しい正捕手争いの中、苦境に立たされているのが小林誠司である。

広陵高から同志社大に進み、卒業後は日本生命でプレー。社会人屈指のキャッチャーとして評価され、2013年ドラフト会議で読売ジャイアンツからドラフト1位指名を受けた。

強肩を活かした守備で躍動し、常に高い盗塁阻止率を記録。2016年から4年連続でリーグトップの盗塁阻止率をマークした。

2017年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では正捕手に君臨。打撃も絶好調で、日本チームトップの打率.450を記録したが、優勝は果たせなかった。

卓越した守備力を持つ一方で、課題のバッティングが解消されず、2020年から出場機会が激減。それでも昨季は菅野智之とのコンビが光り、最優秀バッテリー賞を受賞した。

FAで甲斐拓也が加わり、菅野がMLBに挑戦した今季、一軍での出場はわずか14試合。捕手陣は岸田行倫、大城卓三など人材が多いだけに、試合出場も難しい状況にある。

持ち味の守備力はまだまだ衰えていないだけに、来季はチームを引っ張るベテラン捕手として存在感を発揮したい。

高梨雄平

読売ジャイアンツの高梨雄平（写真：産経新聞社）

・投打：左投左打

・経歴：川越東高 - 早稲田大 - JX-ENEOS

・ドラフト：2016年ドラフト9位

今季成績：21試合登板、5ホールド、防御率3.60

今季は4年連続の50試合以上登板が途切れた高梨雄平。ファームでの成績は申し分ないだけに、来季の巻き返しが期待されている。

社会人野球のJX-ENEOSでプレーし、2016年ドラフト9位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。

決して高い評価とは言えない中、入団1年目から46試合に登板し、防御率1.03と完璧な成績を収めた。

続く2018年には70試合登板を果たし、左のリリーフとして欠かせない存在に。しかし、2020年は一軍登板がなく、シーズン途中のトレードで読売ジャイアンツに移籍した。

移籍2年目から50試合以上の登板を続け、昨季は51試合の登板で25ホールドを記録。巨人のリリーフ陣を支えていた。

今季はファームでは21試合の登板で防御率1.71と好成績をマークしたが、一軍ではやや不安定な投球が見られ、シーズンの多くを二軍で過ごした。

巨人の中継ぎ左腕では今季、中川皓太が復活を果たし、現役ドラフトでは高卒5年目の松浦慶斗が加入。ライバルに負けじと、マウンド上で躍動する姿を見せたい。

大城卓三

・投打：右投左打

・経歴：東海大相模高 - 東海大 - NTT西日本

・ドラフト：2017年ドラフト3位

今季成績：56試合出場、打率.187、3本塁打、10打点

昨シーズン、キャリア最少の出場機会に終わった大城卓三も、置かれた立場は苦しい選手だ。

NTT西日本からドラフト3位で読売ジャイアンツに入団。持ち味の打力を活かし、プロ1年目から83試合に出場し、打率.265を記録した。

その後も徐々に出番を増やすと、2023年には自身初の規定打席に到達。134試合の出場で打率.281、16本塁打、55打点の成績を残し、打撃3部門でキャリアハイの活躍を見せた。

レギュラーの座を掴んだかに思えたが、昨季は開幕から打撃が大不振。さらに岸田行倫の台頭もあり、出場試合数が100試合を下回ってしまった。

さらに今季はFA加入した甲斐拓也の存在もあり、スタメンマスクが激減。代打または途中からの出場がメインとなり、過去最少の56試合出場にとどまった。

激戦のキャッチャー争いを勝ち抜くためにも、もう一度「打てる捕手」として輝きを取り戻したいところだ。

【了】