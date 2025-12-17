ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手に続く補強に動くことが予想されている。最も注目が集まるのは、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手のトレードによる獲得の噂だが、これは球団内でも話題となっているようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

スクバルはタイガースとの契約が残り1年となっており、延長交渉が進んでいないことから、今オフ最大級のトレード候補としてドジャースとの関連が報じられてきた。一方で、そのトレード要員としてタイラー・グラスノー投手の名前が挙がることもあり、去就が注目されていた。

その噂についてグラスノーは「スクバルの話は確かに見ているし、かなり現実的だと思う。自分が彼とのトレード要員になるという噂もあり、正直何を信じればいいのかわからなかった」と胸中を明かした。

その後、グラスノーはアンドリュー・フリードマン編成本部長からトレード要員ではないことを告げられており、「もし彼を獲得できたら最高だ。彼は、これまで見てきた中でも信じられない投手の1人だ。ローテーションで一緒に投げられたら夢のようだ」と語っている。

注目が集まるスクバルの動向についてコロマ氏は「ドジャースがグラスノーを手放さずにスクバルを獲得できれば、間違いなくMLB最強の先発ローテーションを構築できるだろう。3連覇を目指すドジャースは、オフシーズン終了前にこの左腕投手を獲得できることを望んでいる」と言及した。

