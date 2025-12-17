ウエストランド井口 数多の“愚痴”を詰め込んだ“初単著”を発売「本を読んでもマジレスだけはやめてほしい」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）12月11日（木）の放送は、ウエストランド井口浩之さんが登場！ここでは、12月18日（木）に発売する著書「悪口を悪く言うな！」（Gakken）について伺いました。

◆約2週間で完成!?

れなち：井口さん初の単著となる「悪口を悪く言うな！」が12月18日（木）に発売となります。今年6月に構成作家の飯塚大悟（いいづか・だいご）さんと共同で「書籍!! 今月のお笑い ウエストランド井口と作家飯塚のお笑い界ひねくれ大解説」（宝島社）を出されていたり、本を出しているイメージが結構あったんですけど、単著は初なんですね。

井口：そうですね、ただ別に僕が書いたわけじゃなくて。僕がいろんなところでしゃべっていたのが、まとまった感じなんですよ。それと、飯塚さんと出したのも、いつも連載でしゃべっていたのが本になったので、1文字も書かず本を2冊出せました（笑）。いっぱいしゃべっていたら、そんなこともあるんだっていう。

れなち：すごいですね！

井口：いやいや（笑）。でもありがたいですね。特に、この本は急にできたので。

れなち：急にできた？

井口：担当の人と挨拶はしたんですけど、そのあと何のお音沙汰もなかったんですよ。だから“なくなったのかな”と思ったら、急に「やります！」となって、2週間ぐらいでギュンと急にできて。

れなち：「メディア等で発言した数多の愚痴を厳選して掲載」ということは、井口さんチョイスじゃなくて、井口さんウォッチャーの作家さんなのか、担当編集の人なのか分からないですけど、そういう人がいるっていうことですか？

井口：そうです。だから正直、あまり詳しく聞かれても……ちょっとね（笑）。

れなち：（笑）。

◆「マジレスだけはやめてほしい」

れなち：読んだなかで「毎回、同じことに悩み続けるのをやめませんか」とか、そういうところには“本当そうだな”って思う一方で、“普通に悪口だな”っていうのもあって（笑）。

井口：そうですね（笑）。

れなち：恋愛バラエティ番組に対する悪口とか。“よくこれだけ愚痴が浮かぶな”と思って。

井口：普通に生きていたら、そういうことがいろいろ起きるんですよ。

れなち：それをよく見過ごさないなというか、世の中に対して思うことが止まらないんですね。

＊

れなち：それだけ、世の中に対していろいろ思えるということは、コメンテーターとかの仕事も結構適任じゃないかと思いましたけど。

井口：いやでも……言いがかりみたいなのもありますからね。

れなち：言いがかり？

井口：本当のことはわからないですから、ちょっと言って逃げるぐらいが一番いいというか。

れなち：バラエティでちょっと言って、パパッと逃げるぐらいが。

井口：そうですね。それくらいじゃないと、やっぱりマジの人が来たら……怖いじゃないですか（笑）。

れなち：ハハハ（笑）。

井口：だから、この本を読んでもマジレスだけはやめてほしいというか。「これは、こういう理由があるんだよ」とか言われるのがちょっと嫌なので。それはやめてほしいですね。

