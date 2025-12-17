NHKは17日、FIFAワールドカップ26の日本代表戦に関して、地上波生中継の2試合が決定したことを発表した。

日本代表が8大会連続8度目の出場を決めたFIFAワールドカップ26。日本代表の試合を全て生中継することが発表していたNHKは、地上波では第1戦のオランダ代表戦と第3戦の欧州プレーオフB勝者との試合を生中継することを発表した。また、第2戦のチュニジア代表戦はBSで生中継する。

当初の発表では、NHKの他、日本テレビとフジテレビが地上波でFIFAワールドカップ26の中継を行うことが発表されており、日本テレビが日本代表のグループステージの1試合を地上波で中継すると発表していたため、チュニジア戦は日本テレビ系列で放送される予定だ。

組み合わせ抽選会では史上初となるポット2に入った日本は、W杯で対戦経験のあるオランダ、チュニジアと同居。欧州プレーオフBはウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアによって争われ、2026年3月に対戦相手が決定する。

■日本代表戦スケジュール

【第1戦】

▼2026年6月15日（月）

《5:00》

オランダ vs 日本

[ダラス・スタジアム（ダラス）]

放送：NHK総合テレビ

【第2戦】

▼2026年6月21日（日）

《13:00》

チュニジア vs 日本

[エスタディオ・モンテレイ（モンテレイ）]

放送：NHK BS、日本テレビ系列

【第3戦】

▼2026年6月26日（金）

《8:00》

日本 vs 欧州PO・B

[ダラス・スタジアム（ダラス）]

放送：NHK総合テレビ

【動画】W杯の組み合わせ抽選結果を受けた森保一監督