ソニー銀行株式会社は、円定期預金の特別金利キャンペーンを2025年12月1日（月）～2026年3月1日（日）まで実施すると発表しました。

対象となるのは、円定期預金および積み立て定期預金で、1年ものは年0.90％（税引後年0.717％）、6カ月ものは年0.75％（税引後年0.597％）の特別金利が適用されます。

◆キャンペーン内容

期間：

2025年12月1日（月）～2026年3月1日（日）

※期間中の積み立て最終日は2026年2月27日（金）、積み立て定期預金の申し込みは2日前の2026年2月25日（水）まで

対象商品：

期間中に、新規預入もしくは満期を迎え自動継続となる円定期預金（6カ月もの、1年もの）・積み立て定期預金（6カ月もの、1年もの）

特別金利：

6カ月もの：年0.75％（税引後年0.597％）

1年もの：年0.90％（税引後年0.717％）

※特別金利の期間中であっても、金利情勢などにより変更する場合があります。

◆100万円を預けたら、利息はいくらもらえる？

では、円定期預金に100万円を預け入れる場合、今回の特別金利が適用されると利息はどれくらいになるでしょうか。

6カ月ものの場合：

6カ月間（180日間）で得られる利息（税引後）は2985円です。

1年ものの場合：

1年間（365日間）で得られる利息（税引後）は7170円です。

通常、特別金利などのキャンペーンは新規預入に限定されることが多いですが、今回の冬キャンペーンは、期間中に満期を迎え自動継続となる定期預金も対象となるのが大きな特徴です。

また6カ月・1年の短期で預けやすい設計になっているため、冬のボーナスを活用したり、季節資金で定期預金を試したりするきっかけになりそうです。

出典：「円定期特別金利」実施のお知らせ

文＝All About 編集部