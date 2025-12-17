米津玄師、Mrs. GREEN APPLE、“国宝”、LiSA、King Gnu、サカナクション…「2025年映画・ドラマ・アニメ主題歌」ソングTOP10

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00～16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

12月14日（日）の放送では、「今年のエンタメ総決算！ 2025年映画・ドラマ・アニメ主題歌TOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「今年のエンタメ総決算！ 2025年映画・ドラマ・アニメ主題歌TOP10」

・1位：米津玄師「IRIS OUT」

・2位：原摩利彦 feat. 井口理「Luminance」

・3位：LiSA「残酷な夜に輝け」

・4位：King Gnu「TWILIGHT!!!」

・5位：米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」

・6位：Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」

・7位：サカナクション「怪獣」

・8位：アイナ・ジ・エンド「革命道中」

・9位：Official髭男dism「らしさ」

・10位：米津玄師「Plazma」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「今年のエンタメ総決算！ 2025年映画・ドラマ・アニメ主題歌TOP10」は、米津玄師さんが、宇多田ヒカルさんとのコラボレーション曲も含めて3曲ランクイン。興行収入173億円を突破し、邦画実写の歴代ランキング1位となった映画『国宝』のテーマソングを抑え、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」が1位という結果となりました。

ランクインした楽曲の歌詞やサウンドに注目してみると、映画やアニメの主人公たちを、ただ正義の物語として表現するのではなく、影の部分や葛藤を描くような、深みを持ったナンバーが揃っていました。

個性的な音楽世界と、作品のテーマ性を深く融合させることで、リスナーに楽曲と映像作品の両方へ没入体験を提供することが今年のトレンドでした。このスタイルは、これからさらにスタンダード化していくのではないでしょうか。まさに、2025年のエンタメの最先端を感じられるTOP10となりました。

次回12月21日（日）の放送テーマは、「聖夜を彩る！ クリスマスバラードソングTOP10」です。

