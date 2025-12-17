金運アップのために掃除を頑張っている人は多いですよね。家がキレイになり、金運もアップすればとても嬉しいことです。ただし、ここで見落としがちなのが「ほこり」の存在。実はほこりは金運を下げてしまうといわれています。

◆ほこりは運気を停滞させる

開運、金運アップの基本は、住まいによい「氣」を取り込むこと。

特に水回りをキレイに保つことが重要ですが、いくら水回りが整っていても、部屋にほこりが多いとよい氣は寄ってきません。

その理由は、氣の流れが悪くなるからです。

ほこりの溜まった部屋は、掃除が行き届いていない空間であり、悪い氣をため込んでしまう場所でもあります。特に部屋の四隅はほこりがたまりやすいため、こまめにチェックしましょう。

金運アップをめざすなら、ほこりのない状態を意識し、よい運を循環させて呼び込む環境づくりが大切なのです。

◆ほこりが溜まりやすいと感じるならレイアウトを変更しよう

部屋のレイアウトによっては、窓をふさぐように大きな家具を置いてしまっている場合もあります。窓はよい氣を取り込む大切な入口ですから、運気を循環させるためには家具の配置を見直し、窓をふさがないようにすることが大切です。

また、モノがあふれた部屋も運気の循環を妨げます。

どれだけキレイにしていても、氣が流れるスペースがなければよい運気、金運は訪れません。本当に必要なモノかどうかを見直し、不要なモノは処分するか別の場所へ移すなど、よい氣が流れるスペースを確保しましょう。

◆スマホやタブレットのほこりも要注意

PCは定期的に掃除をしても、一日に何度も手にするスマホやタブレットは、つい手入れが後回しになりがちです。しかしスマホやタブレットは「情報を取り込むツール」です。

情報は開運に直結しますので、画面や本体がキレイな状態であることがとても重要なのです。

特に指紋や手あか、カバーの隙間についたほこりは放置しやすいので注意しましょう。常にキレイな状態をキープできるように、お手入れをしてみてくださいね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

