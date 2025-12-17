大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手を獲得したが、まだ補強は続くと予想されている。その中でも注目を集めているのが、デトロイト・タイガースの左腕、タリク・スクバル投手を巡るトレードについてだ。米メディア『ヘビー』のアルビン・ガルシア記者が言及した。

スクバルは2026年まで年俸調停権を保有しているが、延長交渉は停滞しており、タイガーズは今トレードして最大級の見返りを得るか、それとも将来の補償指名に賭けるかという岐路に立たされている。

過去2シーズンで平均193イニング、奪三振234、防御率2点台前半、WHIP0.91という圧倒的な数字を残してきたスクバルは、単なるローテーション強化を超えた存在だ。多くの関係者も、スクバルを獲得することは、来季のワールドシリーズ制覇に全てを賭ける意思表示だと評している。

ドジャースはすでに大谷翔平選手や山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手らの先発投手陣を揃えているが、豊富なファームシステムと資金力を駆使してさらなる強化に動く可能性は大いにある。

動向が注視されているスクバルについてガルシア氏は「彼は市場の最上位に位置づけられた。歴史が何らかの指針となるなら、最も価値ある選手が市場に出た時、ドジャースが傍観することはない」と言及した。

