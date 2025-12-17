大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ボー・ビシェット内野手（トロント・ブルージェイズFA）の獲得を狙っているのではないかと噂されている。これまでに具体的な動きはないが、実現可否にはムーキー・ベッツ内野手も関わってくるかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

ビシェットは今季139試合、打率.311、18本塁打、94打点といった数字を残した右の好打者。ワールドシリーズ（WS）第7戦で、先発の大谷から先制3ラン本塁打を放ったことも記憶に新しい。

そのビシェットについて、同メディアは「ドジャースが彼に興味を持っているかどうかは、ベッツを短期的にどう起用するかに大きく左右される。ベッツは遊撃レギュラーとして起用されているが、外野手としての方がはるかに優れた才能を持っていることは周知の事実だ。遊撃でプレーできるからといって、必ずしもそうすべきというわけではない。彼の守備範囲はかつてほどではない。ビシェットを遊撃に加えることは、ドジャースが抱える問題の短期的な解決策となるかもしれない」と指摘。

続けて、「長期的に見れば、ビシェットも遊撃として毎日起用されるタイプには見えない。守備範囲は既に低下しつつあり、その点はベッツとよく似ている。もっとも、それが大きな問題にならない可能性もある。というのも、マックス・マンシー内野手（三塁レギュラー）の契約は来季で満了するからだ」と主張している。

