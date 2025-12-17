今日の運勢は？ ★12月18日（木）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月18日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月18日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！あなたの星座は何位……？「ありがとう」を意識的に口にすると、今まで滞っていた空気が動き始めます。短い言葉ですが、相手の心に温度を残します。感謝を伝えることで、自分自身も気持ちが軽くなり、関係全体に穏やかな流れが広がります。一見地味に思える作業が、今日は大きな価値を生み出します。急いでまとめるより、細かい確認を重ねることでミスが減り、信頼が積み上がります。今日は集中力が上がって良い仕事ができます。今日は小さな手放しによって金運が上がります。レシートや古いポイントカードなど、不要なものを取り除くだけで気持ちが軽くなります。お金の流れは心の流れとつながっています。整った状態が、必要なものを自然に引き寄せてくれます。今日は自分の気持ちを急いで伝えなくても大丈夫。丁寧に言葉を選ぶことで、相手も安心して本音を話してくれます。会話を急がない姿勢が、思いがけない信頼を生みます。静かな対話にこそ、関係を深める力があります。新しい趣味を始めるより、今持っているものを深めると満足感が高まります。小さな進歩でも、自分だけの成長として心に残ります。成果を求めず、ゆっくり味わう姿勢が、日常を豊かに変えていくでしょう。今日は素直になったほうが楽です。相手に良く見せようとすると緊張が高まり、流れに逆らってしまいます。等身大の自分で話すほうが、相手の心の扉が開きやすくなります。飾らなさが魅力に変わる日。自分へのご褒美が運気を押し上げます。高価なものではなく、日々の疲れを癒すような小さな贅沢が吉。心がほぐれると判断が澄み、お金の使い方にも迷いが減ります。心地よさが、巡りを良くするスイッチになります。今日は食事が体調に強く影響しやすい日。量より質を意識し、よく噛むことで消化がスムーズになります。体に優しくすると心も穏やかに整います。自分を丁寧に扱うことで、安心できるリズムが取り戻せます。周囲との協力が成果を左右する日。自分だけで抱え込まないほうがスムーズに進みます。相談をすることで、新しい視点が得られ、状況が一気に開けます。頼ることが、仕事を前進させる賢い選択です。相手がどう感じているかに意識を向けると良い日。正しさを求めすぎるとすれ違いが生まれます。相手の表情の変化に気づけるあなたなら、優しい距離感を保てるはず。思いやりの温度が恋を育てます。今日は気分が乗らなくても、さわりだけ手をつけると不思議と集中できます。始めるためのエネルギーがいちばん大きいだけで、やり始めれば自然に心が整います。小さな着手が、満足感につながる日です。緊張が原因で体に不調がでるおそれが。背中を丸めず、軽く伸びをするだけで呼吸が入りやすくなり、心も落ち着きます。定期的なストレッチと深呼吸を心がけて。自分を大事にするために、まずは自分のしたいことをさせてあげましょう。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。