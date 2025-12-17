「活発に話し合っている」ドジャース、野手補強を模索中！？　米メディア…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手の獲得に成功した。一方、野手はここまで目立った補強はないが、球団側は水面下で可能性を模索し続けているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「スポーツネットLAによると、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、チームが攻守両面で力を発揮できる野手を求めていることを明言した」としつつ、「できれば、攻守両面で本当に優れた野手を1人加えたいと考えている。我々は守備位置の柔軟性があるので、『このポジションでなければならない』と決め打ちする必要がなく、その分チャンスも広がる。興味深い選手が多く、いくつもの案件について活発に話し合っているところだ。何かがうまく嚙み合う感触はあるが、少し辛抱が必要になるかもしれない」という同氏のコメントを紹介。

続けて、「ドジャースは野手補強に向けた動きの中で、主に外野手と結び付けられており、カイル・タッカー外野手やコディ・ベリンジャー外野手が候補として挙がっている。また、トレード市場の複数の選手とも関連づけられており、スティーブン・クワン外野手やブレンダン・ドノバン外野手の名前が挙がっている」と記している。

補強の噂自体は多いドジャースだが、最終的にどの選手を獲得することになるのだろうか。

