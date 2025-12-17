中島みゆき 21年ぶりのMV集と『Singles 2000』リマスター盤が本日同時発売！ タワーレコードでの特別展示やイベントも！

中島みゆきが21年ぶりのミュージック・ビデオ（MV）集と2000年代を代表する名盤シングルコレクション・アルバムの最新リマスター盤を本日同時リリースしました。11月30日に通算49枚目、自身初の配信シングル（DLのみ）「一樹」（いちじゅ）がリリースされたばかりの中島みゆき。本日、21年ぶりのMV集『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』と、2000年代を象徴する大ヒットアルバム『Singles 2000』のリマスター盤が同時発売となりました。中島みゆきの歌声は、デビュー以来、数多くの名曲とともに人々の心に寄り添い続けてきました。誰もがどこかで聴いたかもしれない中島みゆきの名曲に再び出会うことができます。両作品の魅力の詰まったダイジェスト・トレーラー動画も公開中なので、ぜひチェックしてみてください。中島みゆきのMV集第3弾は、2007〜2023年に発表されたシングル曲7作品のMVに加え、映画やドラマの予告編・タイトルバックなどの貴重な特典映像を収録。中島みゆきにとって初のアニソンとなった、映画『アリスとテレスのまぼろし工場』の主題歌「心音（しんおん）」（2023年）、フジテレビ系ドラマ『PICU小児集中治療室』主題歌「倶（とも）に」（2022年）、紅白歌合戦で歌唱されたNHK連続テレビ小説『マッサン』主題歌の「麦の唄」（2014年）、日本テレビ系ドラマ『東京全力少女』主題歌「恩知らず」（2012年）、TBS系ドラマ『南極大陸』テーマ曲「荒野より」（2011年）、映画全国東宝系『ゼロの焦点』主題歌「愛だけを残せ」（2009年）、そしてMBS･TBS系『世界ウルルン滞在記“ルネサンス”』主題歌「一期一会」（2007年）。これらの錚々たる名曲を翁長 裕、関 和亮、岡田麿里の3人の映像クリエイターがそれぞれの世界観を展開し、この作品集でしか見ることのできないシーンが満載のMVが収録されています。特典映像には「銀の龍の背に乗って」が使用された映画『Dr.コトー診療所』予告編、「一期一会」がフルで使用された映画『シサㇺ』予告編、そして主題歌「慕情」のドラマ『やすらぎの郷』主題歌タイトルバック（ノンクレジット・バージョン）が収録されており、どれも見逃せない貴重な映像となっています。1994〜2000年に発表されたシングル曲と、そのカップリング曲全14曲を収録した『Singles 2000』が、LAの名エンジニア、スティーブン・マーカッセンによる最新リマスター『Singles 2000【リマスター・Blu-spec CD2】』として蘇ります。「地上の星」「空と君のあいだに」「旅人のうた」「ファイト！」「命の別名」「ヘッドライト・テールライト」「糸」など、まさに誰もが知る時代の空気を捉えた名曲の数々が並びます。2002年の発売から現在まで多くの人々に愛され続け、ミリオンセラーを記録した名盤中の名盤。今回のLAの巨匠エンジニアによるリマスターによって、中島みゆきの歌声の繊細な機微をより感じられるような豊かな音像へと昇華。そのサウンドをBlu-spec CD2に収録することで、限りなくマスター音源を忠実に再現した全14曲の音源を楽しむことが出来る1枚。時代とともに生まれ、その時代を生きてきた人たちに寄り添う名曲たちを心から堪能してみてください。タワーレコードで、ファンのみなさんに向けて強力プッシュする企画「タワラブ！」に中島みゆきが決定しました。今回のＭＶ集に収録されている「一期一会」のミュージック・ビデオ撮影時に撮影された貴重な写真から特別なポスターを制作。全国のタワーレコードで『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』と『Singles 2000【リマスター・Blu-spec CD2】』を大きく展開。抽選でこの特別なポスターが当たるキャンペーンも実施されます。MV集に収録された「恩知らず」のミュージック・ビデオで中島みゆきが実際に使用したアコースティック・ギターや、MV集の貴重な写真のパネル展示。『Singles 2000【リマスター・Blu-spec CD2】』にちなんだ企画や新宿店限定の特典施策、そして旧譜フェアなど幅広い企画が展開されます。■タワーレコード「タワラブ！」：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1602発売日：2025年12月17日（水）仕様：Blu-ray、DVD全7映像 ＋ 特典映像3価格：5,500円（Blu-ray/税込）、4,950円（DVD/税込）発売日：2025年12月17日（水）仕様：Blu-spec CD2全14曲価格：3,500円（税込）中島みゆきの音楽プロデューサー・瀬尾一三と音楽評論家・田家秀樹によるスペシャル対談（トーク＆サイン会）を開催。中島みゆきの新譜2作品（映像作品『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』、CD『Singles 2000【リマスター＆Blu-spec CD2】』）と、音楽評論家・田家秀樹がパーソナリティを務めるラジオ番組「J-POP LEGEND CAFE」が書籍になった『「J-POP LEGEND CAFE」ARTIST selection Vol.1 中島みゆき』（2025年12月12日発売）の発売を記念した特別イベントになります。＜リリースイベント概要＞中島みゆき関連商品リリース記念音楽プロデューサー・瀬尾一三と音楽評論家・田家秀樹によるスペシャル対談（トーク＆サイン会）実施日：2026年1月10日(土)開催時間：19：30スタート/集合時間19：15開催店舗：タワーレコード新宿9Fイベントスペース■リリースイベント：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1601『Singles 2000【リマスター・Blu-spec CD2】』&『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』の収録曲の思い出やエピソードをInstagramにて募集します。「この曲のこんな歌詞に背中を押された」「あの曲で当時頑張ることができた」というご自身の思い出はもちろん、「父がよく車で聴いていた」「母のカラオケの十八番！」など、ご家族の思い出も大歓迎です。ぜひ「あなたの思い出とともに」ある、中島みゆきの楽曲をコメントで教えてください！ みなさまのコメントをお待ちしております！■「あなたの思い出とともに」キャンペーン：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1609