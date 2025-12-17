東京ヤクルトスワローズは17日、日本野球機構（NPB）が開催した「2025年現役ドラフト」において、広島東洋カープから移籍した大道温貴投手の入団会見を行った。背番号は「46」に決定した。

大道投手は2020年ドラフト3位で八戸学院大から広島に入団。通算5年間で80試合に登板し、7勝6敗13ホールド、防御率4.28の成績を残している。

今季は一軍で1試合の登板にとどまったが、ファームでは38試合に登板し、1勝3敗5セーブ、防御率3.79の成績だった。

入団会見で大道投手は「すごくワクワクしています。僕が広島カープに入団した年に優勝されていて、すごく爆発力のあるチームだなという印象です。」とコメント。

自身の持ち味について聞かれると、「真っ直ぐが自分の持ち味だと思っています。僕自身、神宮のマウンドが好きで、成績も一番良い球場なので、良いイメージを持ちながら抑えていきたいです。」自信を覗かせた。

最後に「スワローズのユニホームを着る以上は、一球、一球全力でチームのために腕を振っていきたいです。応援よろしくお願いします」」と意気込みを語った。

大道投手は2023年シーズンに48試合へ登板し、3勝1敗10ホールド、防御率2.72とブルペンの一角を担った右腕。新天地では、力強い直球とキレのある変化球を武器に、再びリリーフ陣を支える役割が期待される。

■大道温貴投手 プロフィール

生年月日：1999年1月20日生（26歳）

出身地：埼玉県

身長・体重：180cm／91kg

投打：右投右打

ポジション：投手

経歴：春日部共栄高～八戸学院大～広島東洋カープ('21～'25年)

