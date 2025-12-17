横浜F・マリノスは17日、FW谷村海那、DF鈴木冬一、MFオナイウ情滋と明治安田J1百年構想リーグおよび2026/27シーズンの契約に合意したことを発表した。

谷村は1998年3月5日生まれの現在27歳。花巻東高等学校から国士舘大学を経て、2020年に当時日本フットボールリーグ（JFL）に所属していたいわきFCに加入した。2021年にはJFL優勝、2022年にはJ3リーグ優勝に貢献。2024シーズンはJ2リーグで得点ランキング2位タイとなる18得点を記録し、今年7月に横浜FMに完全移籍で加入した。同クラブではJ1リーグで15試合出場6得点、2025JリーグYBCルヴァンカップで1試合出場という成績を残した。

鈴木は2000年5月30日生まれの現在25歳。セレッソ大阪の育成組織出身で、2019年に長崎総合科学大学附属高校から湘南ベルマーレに加入した。2020シーズン終了後にはスイス・スーパーリーグ（1部）のローザンヌへ完全移籍加入し、約3年間の在籍で公式戦通算92試合出場6ゴールを記録。2024年に京都サンガF.C.に移籍した後、今年から横浜FMでプレーし、J1リーグで23試合、ルヴァン杯で2試合、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で1試合に出場していた。

オナイウ情滋は2000年11月11日生まれの現在25歳。2023年に新潟医療福祉大学からベガルタ仙台に入団し、今年8月に横浜FMに完全移籍で加入した。同クラブではJ1リーグで4試合、ルヴァン杯で1試合に出場していた。