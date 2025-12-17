Jリーグは17日、J3リーグにおける2025シーズンの優秀選手賞を受賞した選手が決定したことを発表した。
Jリーグは、J3に所属する20クラブの監督および選手による投票結果をもとに、「優秀選手賞（J3）」受賞選手37名が決定したことを発表。なお、最優秀選手（J3）、ベストイレブン（J3）は12月24日に行われる「2025J3リーグアウォーズ」において発表、表彰され、同アウォーズの模様は同日19時（予定）よりJリーグの公式youtubeチャンネルおよびDAZNで配信されることとなっている。
2025明治安田J3リーグの優秀選手賞を受賞した選手37名は以下の通り。
■ゴールキーパー（5名）
大西勝俉（ヴァンラーレ八戸）
相澤ピーターコアミ（栃木シティ）
バウマン（SC相模原）
山本透衣（FC大阪）
佐藤久弥（FC琉球）
■フィールドプレイヤー（32名）
▼DF
白井達也（ヴァンラーレ八戸）
蓑田広大（ヴァンラーレ八戸）
奥井諒（栃木シティ）
マテイ・ヨニッチ（栃木シティ）
辻岡佑真（ギラヴァンツ北九州）
山脇樺織（ギラヴァンツ北九州）
黒木謙吾（テゲバジャーロ宮崎）
下川陽太（テゲバジャーロ宮崎）
杉井颯（鹿児島ユナイテッドFC）
▼MF
音泉翔眞（ヴァンラーレ八戸）
佐藤碧（ヴァンラーレ八戸）
永田一真（ヴァンラーレ八戸）
城定幹大（福島ユナイテッドFC）
森晃太（福島ユナイテッドFC）
五十嵐太陽（栃木SC）
岡庭裕貴（栃木シティ）
西谷和希（ツエーゲン金沢）
西谷優希（ツエーゲン金沢）
西谷亮（FC岐阜）
岡田優希（奈良クラブ）
阿野真拓（テゲバジャーロ宮崎）
井上怜（テゲバジャーロ宮崎）
奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎）
山口卓己（鹿児島ユナイテッドFC）
▼FW
澤上竜二（ヴァンラーレ八戸）
田中パウロ淳一（栃木シティ）
ピーター・ウタカ（栃木シティ）
田中想来（松本山雅FC）
土信田悠生（ツエーゲン金沢）
富樫佑太（ガイナーレ鳥取）
橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎）
河村慶人（鹿児島ユナイテッドFC）