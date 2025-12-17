Jリーグは17日、J3リーグにおける2025シーズンの優秀選手賞を受賞した選手が決定したことを発表した。

Jリーグは、J3に所属する20クラブの監督および選手による投票結果をもとに、「優秀選手賞（J3）」受賞選手37名が決定したことを発表。なお、最優秀選手（J3）、ベストイレブン（J3）は12月24日に行われる「2025J3リーグアウォーズ」において発表、表彰され、同アウォーズの模様は同日19時（予定）よりJリーグの公式youtubeチャンネルおよびDAZNで配信されることとなっている。

2025明治安田J3リーグの優秀選手賞を受賞した選手37名は以下の通り。

■ゴールキーパー（5名）

大西勝俉（ヴァンラーレ八戸）

相澤ピーターコアミ（栃木シティ）

バウマン（SC相模原）

山本透衣（FC大阪）

佐藤久弥（FC琉球）

■フィールドプレイヤー（32名）

▼DF

白井達也（ヴァンラーレ八戸）

蓑田広大（ヴァンラーレ八戸）

奥井諒（栃木シティ）

マテイ・ヨニッチ（栃木シティ）

辻岡佑真（ギラヴァンツ北九州）

山脇樺織（ギラヴァンツ北九州）

黒木謙吾（テゲバジャーロ宮崎）

下川陽太（テゲバジャーロ宮崎）

杉井颯（鹿児島ユナイテッドFC）

▼MF

音泉翔眞（ヴァンラーレ八戸）

佐藤碧（ヴァンラーレ八戸）

永田一真（ヴァンラーレ八戸）

城定幹大（福島ユナイテッドFC）

森晃太（福島ユナイテッドFC）

五十嵐太陽（栃木SC）

岡庭裕貴（栃木シティ）

西谷和希（ツエーゲン金沢）

西谷優希（ツエーゲン金沢）

西谷亮（FC岐阜）

岡田優希（奈良クラブ）

阿野真拓（テゲバジャーロ宮崎）

井上怜（テゲバジャーロ宮崎）

奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎）

山口卓己（鹿児島ユナイテッドFC）

▼FW

澤上竜二（ヴァンラーレ八戸）

田中パウロ淳一（栃木シティ）

ピーター・ウタカ（栃木シティ）

田中想来（松本山雅FC）

土信田悠生（ツエーゲン金沢）

富樫佑太（ガイナーレ鳥取）

橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎）

河村慶人（鹿児島ユナイテッドFC）