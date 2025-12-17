『ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025』が17日に行われ、『男子最優秀選手賞』などの受賞者が発表。FIFA（国際サッカー連盟）が各国代表監督と主将の投票内容を公開した。

ファン、ジャーナリスト、FIFAに加盟する代表監督および代表キャプテンの投票によって決定される『ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025』の各受賞者。注目が集まった『男子最優秀選手賞』には、所属するパリ・サンジェルマン（PSG）を4冠達成に導いたフランス代表FWウスマン・デンベレが選出された。

それに伴い、FIFAは各国の代表監督および代表キャプテンらの投票内容を公開。上位3名を記載する投票システムとなっており、日本代表のキャプテンを務める遠藤航（リヴァプール）は、1位にエジプト代表FWモハメド・サラー（リヴァプール）、2位にデンベレ（PSG）、3位にポルトガル代表DFヌーノ・メンデス（PSG）を選んだ。日本代表を率いる森保一監督は、1位にフランス代表FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード）、2位にスペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）、3位にモロッコ代表DFアクラフ・ハキミ（PSG）を挙げている。

なお、過去に同賞を4度受賞しているアルゼンチン代表FWリオンネル・メッシは、1位にデンベレ（PSG）、2位にエンバペ（レアル・マドリード）、3位にヤマル（バルセロナ）を選んだ。

また、PSGを率いるルイス・エンリケ監督が受賞した『男子最優秀監督賞』について、遠藤は1位にルイス・エンリケ監督（PSG）、2位にアルネ・スロット監督（リヴァプール）、3位にハンジ・フリック監督（バルセロナ）を選択。森保監督は1位にルイス・エンリケ監督、2位にミケル・アルテタ監督（アーセナル）、3位にロベルト・マルティネス監督（ポルトガル代表）へ投票している。