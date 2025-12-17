チェルシーのレジェンドとして知られている元イングランド代表DFジョン・テリー氏が、ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァの古巣復帰を歓迎していることを明かした。16日、イギリスメディア『talkSPORT』が伝えている。

1984年9月22日生まれで現在41歳のT・シウヴァは、ミランやパリ・サンジェルマンなどでも活躍。2020年夏にフリー移籍でチェルシーに加入し、2020－21シーズンには念願だった自身初のチャンピオンズリーグ制覇も成し遂げるなど、在籍4シーズンでは通算155試合出場で9ゴール4アシストを記録した。

契約満了に伴い、2024年夏にチェルシーを退団し、15年半ぶりに古巣フルミネンセに加入。今夏に行われたFIFAクラブワールドカップ2025でもキャプテンマークを巻いて5試合に出場し、準決勝でのチェルシー戦で敗れたものの、フルミネンセのベスト4入りに貢献していた。

そんなT・シウヴァだが、フルミネンセでの約18カ月のプレーを経て、今月末にフリーで退団する予定となっている模様で、家族と再び近くで暮らすために、またFIFAワールドカップカタール2022を最後に通算113試合に出場したブラジル代表には招集されていないものの、来年夏に北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ26に出場するために再び欧州でプレーすることを強く望んでいると見られている。

このことから、2人の息子がチェルシーのアカデミーに在籍していることもあり、守備陣の補強の必要性が指摘されているチェルシーに復帰する可能性が噂されている。

これを受け、現在はチェルシーのアカデミースタッフを務めているテリー氏は「チアゴ・シウヴァは起用可能だ」と語りながら、若手主体の補強戦略を貫いているチェルシーの現行体制が実際に獲得に向かうかは明らかになっていないものの、41歳のT・シウヴァの獲得を推奨した。

「彼は素晴らしい経験を持っていて、私たちのクラブと素晴らしい関係を築いている。彼の2人の息子は私たちのアカデミーに所属していて、クリスマスには家族のいるロンドンに戻ってくることは間違いない。彼が私たちのクラブに戻ってきて、今いる選手たちと一緒にプレーする姿を見たいと思っている」

「彼に毎週プレーすることを求めているのではない。ただ、彼のような選手とともにプレーすることで、彼が持ち込める経験があるということだ。おそらく、2017年にアントニオ・コンテ監督の下でリーグ優勝を果たした時の私の役割のようなものだ」

「私は出場こそしなかったけど、チーム内で選手、監督、オーナーの間の緩衝材としての役割を担っていた。苦しい時期や調子の良い時期があったけど、何を言って、何を伝えるかがわかっていたと思う。彼はまさにそれを持ち合わせている」

「チアゴ・シウヴァがチェルシーに戻ってきてくれたら、誰もがとても嬉しいだろう。私もそのうちの1人だ。どうなるかはわからないけど、これはただの提案だ。チアゴのことを私たちは愛しているんだ」