ヤクルト、期待の“高卒3年目左腕”が存在感　19歳捕手との若手バッテリーで…

東京ヤクルトスワローズの坂本拓己投手が17日、ジャパンウィンターリーグのコザしんきんスタジアムで行われたオリオンズ戦に先発登板。高卒2年目捕手・鈴木叶選手との若手バッテリーで1回を無失点に抑える好投を見せた。



初回、先発のマウンドに上がった坂本投手は、先頭打者を三振に斬ると、続く2番打者もフルカウントから外角直球で空振り三振。



3番打者に出塁を許したものの、捕手・鈴木叶選手の好送球で盗塁を阻止し、落ち着いた投球で3アウトを奪った。



今季はイースタン・リーグ終了後に一軍昇格を果たし、10月1日の横浜DeNAベイスターズ戦でプロ初登板。1回を無失点に抑え、首脳陣に強い印象を残していた。



この日の投球も含め、着実に経験を積む左腕。今後も好投を続け、来季は一軍の舞台で強打者を封じる存在としての活躍が期待される。









