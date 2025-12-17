「名乗りを上げる球団が限られる」村上宗隆、土壇場契約なら不利に！？　…

村上宗隆 最新情報

東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手は、メジャー挑戦を実現させるため、22日（日本時間23日）までにMLB球団と契約する必要がある。しかし、比較的静かな状況が続いており、土壇場での移籍なら契約金が格安になる可能性があると、米メディア『スポーツナウト』が報じている。

以前から村上に興味を示すMLB球団はいたが、蓋を開けてみれば、想定されていたような激しい争奪戦は巻き起こっていない。

[sp_ad]

このまま誰とも契約しなければ、村上は日本に戻る事になるが、米メディア『ジ・アスレチック』のケン・ローゼンタール記者は、同選手が来季メジャーでプレーすることは間違いないと見ているようだ。

ローゼンタール記者によると「村上の空振り率の高さが注目され、一部の球団が大型かつ長期契約をためらう最大の理由と見られているが、この問題は膨張されている。

大谷翔平も2018年に日本からMLBへ移籍する前は、より高い空振り率だった」という。

それ故に静かな状態が続いているが、それを踏まえた上で潜在能力に期待する球団にとっては、格安で手に入る一世一代のチャンスとなるかもしれない。

同メディアは「守備や空振り率に疑問が残るとはいえ、彼は日本球界史上屈指の本塁打打者の一人であり、しかもまだ全盛期に入っていない。

獲得に名乗りを上げる球団が限られると見られる中、ニューヨークの両球団は、1カ月前に想定していたよりも遥かに安い条件、あるいは短い契約年数で、大きな伸びしろを秘めた若手選手を獲得できる可能性がある」と伝えている。

長期かつ1億ドル以上の大型契約が予想されていたが、タイムリミットが約1週間を切った今、MLB球団側に有利な条件を飲まざるを得ないかもしれない。

【関連記事】

【了】