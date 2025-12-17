“元阪神育成ドラ1”がくふうハヤテで再起へ　戦力外から始まる新たな挑戦「…

くふうハヤテベンチャーズ静岡は17日、野口恭佑選手と契約合意に至ったことを発表した。

野口選手は2022年の育成選手ドラフト1位で九州産業大から阪神タイガースに入団。

1年目の2023年はウエスタン・リーグで打率.303、6本塁打、18打点と存在感を示し、シーズン終了後に支配下登録を勝ち取った。

2年目となった2024年は一軍で26試合に出場したものの、打率.189、0本塁打、5打点と結果を残すことができず、今季は一軍出場がないまま10月に戦力外通告を受けていた。

新天地・静岡での再出発に向け、野口選手は球団を通じて「野球を続けられる環境を与えてくださったくふうハヤテの関係者の皆さまに心から感謝しています。

野球をやり続けたいという強い気持ちと、再びプロの世界で挑戦したいという思いを胸に、可能性がある限り、自分自身を高めて戦い続けていきます。そして、1日でも早くチームの戦力として貢献できるよう、全力で頑張っていきます。

壮大な富士山のふもと、静岡という新天地で、たくさんのファンの皆さまや子どもたちに覚えていただけるよう、精いっぱいプレーしていきたいと思います。

また、大学の後輩が2人いるので、『九産大トリオ』としても力を合わせ、共に頑張っていきます。精いっぱい努力しますので、応援よろしくお願いいたします」と意気込みを語った。

規格外のパワーを誇るスイングを武器に、新天地・静岡でのアーチ量産に期待がかかる。

