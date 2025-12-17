川口春奈、「存在感がすごい」と思った俳優とは　柴咲コウも共感「空気で制圧する感じがありました」

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の大ヒット御礼トークショーが16日、神奈川で開催され、柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が登壇した。

川口春奈

柄本明の存在感に感服

「他の人の役を演じるなら誰の役がいいか?」という質問に対し、柴咲は「自分のリアルな立場からしたら、複雑な心境にもなるだろうし、学びも多そうだなと思いました」と、川口演じる奏に興味があると回答した。

一方の川口は「柄本明さん」と、柄本明演じるKODAMAプロダクションの会長役を挙げ、「ラスボス感というか。緊張感、ひりつく感じとか。私は共演シーンはなかったですが、そういった存在感がすごいなと思いました」と感服。

これに柴咲も「空気で制圧する感じがありました。黙らせられるみたいな」と納得すると、川口は「そうでしたね。オーラがすごかったです」としみじみと語っていた。

