ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手を獲得し、投手陣の補強を図った。その一方で打線の強化にも動くと見られており、読売ジャイアンツからMLB挑戦を表明している岡本和真内野手の獲得が噂されている。米メディア『TWSN』のディラン記者が言及した。

岡本はNPBで11シーズンプレーし、19歳でのデビューから長打力を武器に本塁打を量産する強打者へと成長した。キャリアを通じて通算本塁打277を記録し、豊富な経験をMLBで活かせる絶頂期にある。

ドジャースではマックス・マンシー内野手が三塁手、フレディ・フリーマン内野手が一塁手を守っており、岡本を獲得した場合には右翼手か左翼手として起用することが予想される。

さらに、マンシーとフリーマンは年齢を重ねており、いずれかがドジャースを去る場合、岡本を将来の戦力として徐々に内野手として組み込めるだろう。

多くの日本人選手を獲得しているドジャースについて、ディラン氏は「彼らは現在と将来を見据えた投資も行うだろう。大谷翔平選手と山本由伸投手への投資はすでに成果を上げている。だからこそ、岡本とも契約するだろう」と言及した。

