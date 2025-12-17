「テレビを見る時間は、ただの消費」そう思っていませんか？もし、その何気ない視聴時間が、いつの間にかあなたの「資産」に変わるとしたらどうでしょう？

私も最初は半信半疑でしたが、今、その常識を覆す驚きのデバイスが登場しました。それが、テレビ視聴に「ポイ活」という新たな価値をプラスするワイヤレステレビチューナー「PoiTele（ポイテレ）」です。

この革新的なコンセプトは、応援購入サービス「Makuake」での先行販売で、開始わずか約6時間で目標を達成という圧倒的な注目度で迎えられました。本日、2025年12月17日からは二子玉川の『蔦屋家電＋』での実機展示もスタートし、その期待の高さは増すばかりです。この記事では、PoiTeleが実現する「シン・テレビ革命」の全貌と、賢いテレビライフの秘密を徹底解説します。

テレビ視聴の常識を覆す「PoiTele」の衝撃

PoiTele（XIT-3000WP）は、単にテレビ番組を視聴するだけの従来のチューナーとは一線を画します。なんとなくテレビを眺める「スクリーンタイム」や、お気に入りの番組に没頭する時間を、AIとクラウド技術を駆使して「ポイント」として還元してくれるのです。これはまさに「テレビ × ポイ活」の組み合わせが生み出す、次世代のテレビ体験と言えるでしょう。

PoiTeleが変える3つの視聴スタイル

PoiTeleが単なる「ポイントが貯まるテレビ」で終わらないのは、その革新的な機能の数々にあります。あなたのテレビライフを劇的に変える3つの特徴を見ていきましょう。

1. いつものテレビ視聴が「ポイント」という資産に

PoiTele最大の魅力は、日常のテレビ視聴がそのままポイント獲得の機会になる点です。専用アプリと本体を連携させ、番組を視聴するだけで、視聴時間に応じた報酬や、特定のミッションをクリアすることでポイントが手に入ります。

貯まったポイントは、「EveryPoint（エブリポイント）」というサービスを通じて、AmazonギフトカードやPayPay、JAL/ANAマイルなど、なんと約60種類もの豊富な交換先から自由に選べます。いつものエンターテインメントが、気づけば実益に変わっているなんて、想像しただけでもワクワクしませんか？

2. AIがあなただけの「見たい」を提案！次世代アプリ「Xit」

PoiTeleの視聴をより豊かにするのが、専用アプリ「Xit（サイト）」です。このアプリは、ただ番組を表示するだけではありません。AIが視聴トレンドや話題の番組を解析し、あなたの好みに合った番組を自動で「レコメンド（おすすめ）」してくれます。

「今日は何を見ようかな？」と迷う時間も減り、今まで知らなかった面白い番組との出会いがきっと増えるはずです。さらに、Xitは「テレビのSNS」というコンセプトで開発されており、「NOW HOT」というリアルタイムトレンド機能や、番組の感想をシェアする機能も搭載。まるで友人と一緒に見ているかのように、番組の盛り上がりを共有できるのは、現代のテレビ視聴にぴったりの進化です。

3. 場所も時間も自由自在！ワイヤレスで楽しむテレビ

PoiTeleの本体は、幅約11.5cmという手のひらサイズのコンパクトさ。これを自宅のルーターとアンテナ線につなぐだけで、あなたのスマートフォンやタブレット、PCが、どこでもテレビに早変わりします。

ワイヤレスで映像を伝送するため、自宅の好きな場所はもちろん、外出先でもテレビ番組（地上デジタル・BS・CS）を楽しめます。通勤中のスキマ時間、お風呂でのリラックスタイム、さらにはキャンプ場でプロジェクターに投影して大画面でスポーツ観戦なんてことも可能。「いつでもどこでも、自分のスタイルでテレビを楽しむ」という、理想の視聴環境が手に入るのです。

【製品仕様概要】

PoiTele (ポイテレ)XIT-3000WP約115×35×123mm（突起部・アンテナ部除く）約210g2（1つは視聴、1つは録画専用）iOS/iPad OS 16以降、Android 12以降、Google TV (Android TV) OS 10以降、Windows 11以降（2026年5月アプリ公開予定）、macOS 16以降（2026年5月アプリ公開予定）外付HDD（最大8TB）/ クラウド録画（最大1TB）に対応地上デジタル、BS/110度CSデジタル

今だけ！PoiTeleをお得に手に入れるチャンス

これだけ革新的なPoiTeleですが、現在「Makuake」で先行販売が行われており、特別な割引価格で手に入れることができます。

（限定50台）（限定100台）（限定800台）（限定20セット）

先行販売期間は2025年12月12日(金)から2026年1月29日(木)まで。お届けは2026年2月下旬を予定しています。テレビを見るだけでポイントが貯まるこのPoiTeleは、長期的に見れば、通常のテレビチューナー以上の価値をもたらしてくれる可能性があります。この機会に、ぜひお得に手に入れてみてはいかがでしょうか？

実際に体験！二子玉川『蔦屋家電＋』でPoiTeleに触れる

「実際にどんなものか見てみたい」「使い勝手を試してみたい」という方には、二子玉川『蔦屋家電＋』での実機展示がおすすめです。

『蔦屋家電＋』は、世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できる次世代型ショールーム。最新テクノロジーを駆使した家電から、日用品、食品まで、実際に見て触れることができます。PoiTeleについても、スタッフの方が丁寧に案内してくれるそうなので、ぜひこの機会に足を運んで、新しいテレビ体験を肌で感じてみてください。

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C.テラスマーケット 蔦屋家電1F 営業時間：10：00～20：00

この革新を生み出した挑戦者たち：株式会社ピクセラ

PoiTeleを開発したのは、株式会社ピクセラ（東証スタンダード 証券コード：6731）です。1982年創業の同社は、これまでパソコン向けデジタルテレビキャプチャーやチューナーなど、映像・デジタル放送技術の分野で長年の実績を築いてきました。

従来の「テレビを見る」という行為に、データとインセンティブ設計を組み合わせることで、「見る時間が資産になる」という全く新しい価値を提案した今回のPoiTeleは、同社が培ってきた技術力と、常に暮らしを進化させようとする挑戦的な姿勢の表れだと感じます。代表取締役社長の藤岡 毅氏も「いつもの“見る時間”を『資産(ポイント)』へと変える、新しいテレビ体験への挑戦」と語っています。

長年培った技術と新しい発想が融合したPoiTeleは、私たちのエンターテインメントの未来を、より豊かで実益のあるものへと導いてくれるかもしれません。

まとめ：テレビが「消費」から「投資」へ変わる未来

テレビを見る時間は、私たちの日常の中に当たり前のように存在しています。しかし、その「なんとなく」の時間が、PoiTeleによって「ポイント」という明確な価値を持つ「もっと」に変わる。これはまさに、技術が私たちの生活に新たなモチベーションと豊かさをもたらす素晴らしい例ではないでしょうか。

「WATCH MORE, GET MORE.（もっと見て、もっと手に入れよう。）」

このキャッチフレーズが示すように、PoiTeleは単なる家電製品ではなく、私たちのテレビとの向き合い方、ひいては時間の使い方そのものを変える可能性を秘めています。ぜひこの機会に、PoiTeleが提案する新しいテレビ体験に触れてみてください。

