お金持ちやお金持ち体質の人は、ランチのお店を選ぶ際、単に「高い・安い」だけで判断してはいません。

居心地のよさや、おいしいと感じられる料理があるかどうか、さらに一緒に食事をする人が心地よく過ごせるかといった点を大切にしています。

清掃が行き届いたお店は、よい運気を引き寄せる場所ともいわれています。そのようなお店を選ぶことで、自然と自分自身にもよい運を引き寄せることができるのです。

◆値段よりも「食べたい料理があるか」を重視する

お金持ちやセレブの人がランチの場所として選ぶのは、値段よりも「そのとき本当に食べたい料理があるかどうか」、そして「一緒に食事をする人の口に合うかどうか」といった点です。

「お金持ちだからできること」と思われがちですが、実はランチの目的が自分のためだけではなく、「一緒に食事をする人のため」であることが多いのです。

とはいえ、無計画にお店を選んでいるわけではありません。あらかじめ予算を考えた上で、割引やドリンク1杯無料、予約者特典などのお得なサービスは積極的に活用しています。節約意識を持ちながら、満足度の高いお店を選んでいるのが特徴です。

この考え方は、私たちの普段のランチタイムにも十分応用できますよね。

◆よく行くお店の公式アプリは必ずチェック！

お気に入りの店舗に公式アプリがある場合は、ダウンロードしておくのがおすすめです。

公式アプリでは、他のクーポンよりもお得な割引やサービスが用意されていることが多く、来店ポイントが貯まる仕組みになっている場合もあります。

一定のポイント数に達すると、ランチが割引になったり、無料になったりすることもありますので、利用しない手はありません。

◆お金持ち体質を引き寄せるお店の選び方とは

割引特典やアプリの活用に加えて、そこそこお金がある人はもちろん、これからお金持ち体質になっていきたい人に意識してほしいのが、「お金持ち体質を引き寄せるお店の選び方」です。

お金持ち体質というと、客単価の高さ・安さ、有名店かどうかといった点に目が向きがちですが、それ以上に大切なポイントがあります。お店を選ぶ際には、次のような点を意識してみてください。

●お店の前や店舗内がキレイに掃除されているか

清潔なお店は居心地がよいだけでなく、よい「氣」が集まりやすい場所です。あわせて、トイレなどの水回りがキレイかどうかもチェックしてみるといいでしょう。

●自分が「幸せだな」「おいしいな」と感じられる食事があるか

好きな食べ物やおいしいと感じる料理は、自然と気持ちを前向きにしてくれます。幸せを感じることで、さらによい流れを引き寄せることができます。

●時間の流れが自分の行動と合っているか

食事が終わったらすぐに退店しなければならない状況であれば、無理に長居せずスムーズに退店することが大切です。もっとおしゃべりをしたい場合は、別のお店へ移動するなど、周囲の流れを意識しましょう。

ここで紹介したことは、どれもすぐに実践できることばかりです。気になるポイントがあれば、次のランチからぜひ意識してみてくださいね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

