大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、テオスカー・ヘルナンデス外野手が不安定な守備を見せる場面が少なくなかった。現在主に守っているのは右翼だが、来季は左翼へ動かされる可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

今季のテオスカーは134試合、打率.247、25本塁打、89打点と、長打力は健在な一方で確実性を欠いた。加えて、守備難に改善がみられなかったこともあり、一部ではトレード放出説も囁かれている。

同メディアは「テオスカーは打撃面で不振のシーズンを終えたばかりであり、守備力ではメジャーリーグでも最低レベルの一人だ。そのため、ドジャースは彼をトレードすることで、引き算によるプラス効果を得られると見ている可能性がある。しかしトレードが成立しない場合、彼は守備面の課題を隠すためにポジションを変更されるかもしれない」と指摘。

続けて、「彼を左翼に配置転換すれば守備のミスによる損失を軽減できる可能性があるが、それでも守備面での弱点は解消されない。2022年、2024年のような打撃成績を残さなければ価値を発揮できないため、ドジャースは彼の打撃力回復を見込めない場合、左翼への移籍よりもトレードの方が有益な選択肢となるだろう」と記している。

