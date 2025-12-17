リヴァプールの優勝パレード中に車で群衆に突っ込んだ54歳の男に判決が下されたようだ。16日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

昨季、昨年夏に就任したアルネ・スロット監督の下で5年ぶりのプレミアリーグ制覇を果たしたリヴァプールは、今年5月26日にリヴァプール市内の中心部で優勝パレードを実施した。しかし、このパレードの最中に群衆に向かって乗用車が突っ込む事件が発生。死者は出なかったものの、被害者は生後6カ月の乳児から77歳の女性まで130人以上と多岐にわたり、その場で地元に住むイギリス国籍で54歳のポール・ドイル被告が逮捕されていた。

車に取り付けられていたカメラにはドイル被告が「どけ！」と叫びながら、群衆に向かって罵声を浴びせている様子が記録されていたほか、10歳の少女をはねた後もその様子が記録されており、ファンがボンネットに投げ出されたり、車の下敷きになったりする瞬間が映っていたという。

なお、既婚で3人の子供を持つ父親で、元英国海兵隊員でもあるドイル被告はパレードに参加していた友人を迎えに市内中心部へ向かう途中に急に怒って群衆に突っ込んだ模様で、車に欠陥は見つからず、飲酒や薬物の影響もなかったことが明らかになっていた。

この痛ましい事件の行方には注目が集まっていたが、リバプール刑事法院での法廷でアンドリュー・メナリー判事から「恐怖とパニック」を引き起こし、「人命軽視の姿勢は一般の理解をはるかに超える」と述べられたドイル被告は、故意による重傷害、危険運転など31件の罪状を認め、懲役21年6カ月の判決が言い渡されたことが伝えられている。