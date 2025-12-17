「バツイチ」「俺が浮気性やから」　男性の告白に女性は驚きのあまり絶句した　『隣の恋は青く見える』第6話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第6話が14日に配信された。

※以下、ネタバレあり

驚きのあまり絶句

第6話にて、サヤカはタカマサを呼び出し、第5話のデートでタカマサが「まだ言ってないこといっぱいある。サヤカよりはいろいろ経験してると思う…」と意味深長に話していたことについて追及。

いよいよタカマサの口から「俺、過去1回結婚していて、バツイチ」「俺が浮気性やから」と過去の浮気の経験が明かされると、サヤカは驚きのあまり絶句する。

サヤカが「タカマサは次の恋愛に進むとしたらどうやって相手を大切にしていきたいって思ってるの?」と聞くと、「月並みな言葉になるけど……不安にさせない」と答えた。

その後サヤカはインタビューで「ストレートに男らしく言ってくれる人だなって思っていた分、そういうことが平気でできちゃう人なんだっていうギャップが……裏切られた気持ちに近い」と苦しい胸の内を語った。

