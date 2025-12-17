カラバオ・カップ準々決勝が16日に行われ、チェルシーはカーディフ・シティ（3部）と対戦した。

13日に行われたエヴァートン戦（◯2－0）から中2日で迎えたチェルシーはリース・ジェームズやマルク・ククレジャらを休ませるなど、スタメン全員を変更。久しぶりの出場となったヨレル・ハトやファクンド・ブオナノッテ、タイリーク・ジョージらが先発に名を連ねた。

リーグ1（イングランド3部リーグ）で首位に立つカーディフ・シティの本拠地『カーディフ・シティ・スタジアム』で行われた一戦は、チェルシーが主導権を握るかに思われたが、あまり決定機は生まれず、スコアレスで前半を折り返した。

後半開始からジョージとマルク・ギウを下げて、アレハンドロ・ガルナチョとジョアン・ペドロを投入したチェルシーはこの采配が的中。57分に高い位置でパスカットをしたブオナノッテがラストパスを出したところ、左足でガルナチョが流し込んで先制に成功した。

その後、75分にはデイヴィッド・ターンブルのヘディング弾でカーディフ・シティが同点に追いつくことに成功したが、82分に途中出場のペドロ・ネトが右足で勝ち越しゴールを挙げると、90＋3分にはJ・ペドロが繋ぎからガルナチョがダメ押しゴールを決め、チェルシーが3－1で勝利を収め、カラバオ・カップ準決勝に進出した。

【スコア】

カーディフ・シティ 1－3 チェルシー

【得点者】

0－1 57分 アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）

1－1 75分 デイヴィッド・ターンブル（カーディフ・シティ）

1－2 82分 ペドロ・ネト（チェルシー）

1－3 90＋3分 アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）

【ハイライト動画】チェルシーがカラバオ・カップ準決勝に進出！