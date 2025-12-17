FIFA（国際サッカー連盟）は17日、2025年『ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞』を発表。パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWウスマン・デンベレが初受賞を果たした。

昨年はレアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが初受賞した『ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞』。今年は専門家によって構成される委員会によって、アクラフ・ハキミ（モロッコ代表／パリ・サンジェルマン）やキリアン・エンバペ（フランス代表／レアル・マドリード）、ラミン・ヤマル（スペイン代表／バルセロナ）らが候補者にノミネートされていた。

そうしたなか、ファン、ジャーナリスト、代表監督および代表キャプテンの投票により、2025年の受賞者がデンベレに決定した。昨シーズンにPSGとフランス代表で公式戦60試合に出場した同選手は、37ゴール15アシストを記録。PSGにおいて、トロフィー・デ・シャンピオン（国内スーパーカップ）、リーグ・アン（国内リーグ）、クープ・ド・フランス（国内カップ）の国内タイトルに加え、クラブにとって長年の悲願となっていたチャンピオンズリーグ初制覇に貢献するなど、4冠達成の立役者となった。

なお、『ザ・ベストFIFA女子最優秀選手賞』は、バルセロナ・フェメニに所属するスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティが3年連続受賞の快挙を達成。『ザ・ベストFIFA男子最優秀監督賞』にはPSGを率いるルイス・エンリケ監督、『ザ・ベストFIFA女子最優秀監督賞』にはイングランド女子代表を率いるサリナ・ヴィーフマン監督が選出されている。