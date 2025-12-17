「実績あるエース級の投手」千賀滉大、パドレスとトレードなら獲得候補は…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、今オフのトレード候補に浮上している。そこで米紙『スポーツ・イラストレイテッド』は、サンディエゴ・パドレスと取引をする場合、代わりに獲得する選手として32歳のニック・ピベッタ投手を推奨した。

ピベッタは今季、31試合に先発し13勝5敗、防御率2.87、190奪三振をマーク。

ダルビッシュ有投手などのエースが怪我で離脱する中で、ピベッタはチームトップの防御率を誇る選手として大活躍していた。

同紙はタイトルに「メッツがトレードすべきパドレスの投手をインサイダーが特定した」とつけ、

「メッツは先発ローテーションに実績のあるエース級の投手を必要としている。

市場には優秀な先発投手が複数いるため、デビッド・スターンズ編成本部長はフリーエージェント（FA）で投手を獲得するか、トレードで獲得する可能性もある」と主張。

続けて、トレードが差し迫っているわけでは無いと前置きしながら「ピベッタにとって、今季は間違いなくキャリア最高のシーズンだ。（ピークを迎えた段階でトレードに出る可能性あり）

春季キャンプに向けてメッツの先発陣を強化する上で、まさに必要な存在となるかもしれない」と伝えている。

